Renovación clave en el Barça Athletic

Después de caer eliminados en la final del Play-off de ascenso a segunda ante el Córdoba, el filial azulgrana está atando a jugadores claves para volver a luchar por los puestos altos de la clasificación. El último de ellos ha sido Marc Bernal, quién ha renovado con el Barça Atlètic hasta junio de 2026. Bernal fue un titular indiscutible el año pasado, y sus actuaciones con el conjunto culé le han hecho ganarse la confianza de la directiva.

Con tan solo 17 años, es otra de las perlas de la generación del 2007. Dos de sus compañeros en la cantera, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ya han dado el paso a formar parte del primer equipo. El de Berga quiere conseguir lo mismo, y ya se encuentra formando parte de los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Hansi Flick.

"Si tengo que hacer una carta a los Reyes, les pido debutar en el primer equipo. Es el sueño que siempre he tenido", comentó Bernal en una entrevista con un diario de su ciudad natal. El pivote catalán se convirtió en el motor y eje del medio campo azulgrana, y siendo juvenil de primer año llegó a jugar 31 partidos a los mandos de Rafa Márquez.

En una rueda de prensa de la temporada pasada, el ya ex-técnico culé, dejó claro su admiración por Bernal. "Seguramente sea el mejor proyecto de mediocentro que tiene el F.C Barcelona", afirmó el mexicano. Así pues, con los recientes rumores de un posible refuerzo para el puesto de '5', parece ser que en su filial el Barça tiene una apuesta de futuro.

Muchos movimientos de mercado

Como suele ser habitual en cada verano, el Barça Atlètic se está moviendo bastante por el mercado de Primera y Segunda RFEF para reforzar la plantilla. Una de las últimas incorporaciones han sido la de Mamadou Mbacke, procedente de Los Ángeles FC a cambio de 2 millones de euros. A él se le suma Pau Víctor, quién vuelve al Barça después de salir del Girona por una cantidad cercana a los 3 millones de euros.

Aparte de los fichajes, el combinado culé ha cerrado la renovación de diferentes jugadores claves. El ya mencionado Marc Bernal ha sido uno de ellos, pero también se ha atado al joven Héctor Fort y al capitán Marc Casadó, quién ya han formado parte de las dinámicas del primer equipo en varias ocasiones.

La última baja más sonada, pero, ha sido la de Rafa Márquez. Después de renovar con el filial azulgrana, el técnico mexicano ha decidido poner punto y final a su etapa en Can Barça para poner rumbo a su país natal. El ex-central azulgrana ha firmado como nuevo seleccionador mexicano. "Agradezco la oportunidad que me brindó el F.C Barcelona. Espero que no sea un adiós si no un hasta pronto", comentó Rafa en su carta de despedida.