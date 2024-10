Revuelta de Francia contra Kylian Mbappé

Están siendo semanas realmente complicadas para Kylian Mbappé. Sufrió una lesión muscular que, a priori, debería haberle apartado de los terrenos de juego durante tres semanas; no le daba tiempo de regresar a tiempo para este parón internacional, en el que Francia sigue batallando por el liderato de su grupo de la Nations League, y Deschamps no le convocó. Pero, no obstante, el ariete galo prefirió forzar y volvió a jugar con el Real Madrid antes de tiempo.

Y eso no ha sentado nada bien en Francia, que le critican no haber priorizado a la selección francesa por encima de su club. Esa noticia ha supuesto un revuelo nacional allí; y es el tema con más repercusión de los últimos días en territorio galo. Didier Deschamps no está nada contento con la actitud del que es el capitán de Les Blues.

En el país vecino tienen la sensación de que Kylian Mbappé se ha borrado de la selección de su país y que no le brinda la importancia que requiere. Recordemos, además, que el jugador del Real Madrid es el capitán del equipo nacional, por lo que su compromiso debería ser ejemplar. Y no lo está siendo, consideran.

| Real Madrid

Duras críticas hacia Mbappé

Durante los últimos días, pues, se ha producido una inmensa lluvia de críticas hacia Kylian Mbappé procedentes de sus compatriotas. Por ejemplo, el periodista Walida Cheddour, en el programa 'After Foot RMC', aseguró que "el mensaje que nos envía Mbappé es que prioriza al Real. Como capitán, eso es una mancha. Deschamps ya ha dado carpetazo a jugadores que daban largas. Los privilegios de Mbappé en la selección francesa empiezan a ser muchos".

Además, uno de los nombres más reconocibles de la historia moderna de Francia, Patrice Evra, se pasó por el programa 'Rothen s'enflamme' para prolongar este azote público a Mbappé. "Le diste las llaves del PSG, le das las llaves de la selección francesa, pero Mbappé es todavía un jugador joven. Con todo el respeto que le tengo, todavía no ha llegado al nivel de Benzema", soltó el exfutbolista.

Y, por si esto fuera poco, el ex del Manchester United también quiso criticar la decisión de haberle concedido el brazalete de capitán. Para él, había otro jugador que lo merecía más que el del Real Madrid. "Por supuesto que le habría dado el brazalete a Griezmann, sin dudarlo. Nunca se lo habría dado a Mbappé. ¿Cómo quieres que se motive después? Si le damos todo, ¿querrás hacer el esfuerzo?".