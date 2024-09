La roja que el árbitro perdonó a Endrick: Las redes arden

El Real Madrid hizo los deberes en su partido de ayer, y logró la victoria en casa ante el Alavés de Luis García Plaza. Los de Carlo Ancelotti tardaron más bien poco en adelantarse en el marcador, y en el minuto 1, tras una jugada individual de Vinicius Jr por la banda izquierda, anotaron. El gol lo hizo Lucas Vázquez, quién entro de inicio para dar descanso a Dani Carvajal por la acumulación de partidos.

A partir de ahí, la primera parte fue más que plácida para los blancos, y antes del pitido final en la primera parte, tuvimos una gran jugada entre Mbappé y Bellingham. El francés por fin anotó un tanto que no era de penalti, y se llevó la ovación del Nuevo Bernabéu. Seguidamente, el inicio de la segunda parte tuvo la misma tónica que el final de la primera, y tras un pase de Lucas, Rodrygo puso el 3-0 en el electrónico.

Parecía pues, que el partido acabaría siendo un paseo para los blancos y daría poco de que hablar, pero en los minutos finales pasaron muchas cosas, deportivas y también antideportivas. En lo que respecta lo primero, tras dos goles en un minuto, el Alavés estuvo cerca de conseguir un empate heroico. Por otro lado, dos jugadores brasileños del Real Madrid nos dieron imágenes muy vergonzosas, sobre todo Endrick, quién tuvo que ser expulsado por una agresión al rival que terminó en nada.

Las redes se indignan con esta acción

No está siendo el mejor inicio de Endrick en el Real Madrid aunque ya ha conseguido anotar algún que otro tanto en Liga. El joven brasileño solo disputa los 'minutos basura' del final del partido, y aún no ha salido titular en ningún encuentro de esta temporada. Ayer tuvo más de 20 minutos para mostrar su talento, pero en vez de eso, hizo un partido más que discreto y nos dejó una imagen muy lamentable.

El '16' del Real Madrid, tras una disputa defensiva con Santiago Mouriño, decidió propinarle una patada en la entrepierna al jugador uruguayo del Alavés. Al ser una jugada aislada de la principal, se podría entender que el árbitro no apreciara la jugada de primeras. No obstante, todo el mundo se indignó al ver como el VAR no entraba en una acción tan clara de roja.

"Yo creo que deberían empezar a plantearse ir a la justicia ordinaria. El linier lo ve perfectamente y el VAR es inapelable. Las trampas no pueden ganar siempre", explicaba un usuario en X (Twitter).

Además, esta imagen se añadió a otra que vimos anteriormente de Vinicius Jr, quién también debió ser expulsado por otra agresión a Mouriño. Tras derribar por detrás al '12' del Alavés, acabó pisándole adrede en el suelo, en una acción que podría haber acabado en una lesión muy grave para el defensa uruguayo. Previamente, ya había visto una amarilla por protestar, y en esta acción debería haber visto la segunda, o incluso una roja directa.