Sergi Enrich carga contra el Zaragoza: 'Sabéis...'

En los últimos años, la "polémica" y "Sergi Enrich" se han tornado en dos sintagmas nominales que últimamente van mucho de la mano. Con más o menos razón, el ariete español ha protagonizado varios titulares por motivos extradeportivos. Y, ahora, la saga continúa.

Su larga trayectoria va a vivir ahora un nuevo capítulo, pues el menorquín ha firmado un contrato de cesión con la SD Huesca. El verano pasado, el de 2023, fichó por el Real Zaragoza con un contrato de dos años. No obstante, su pobre temporada pasada, en la que apenas pudo disputar 700 minutos y anotar dos goles, han llevado a que tanto club como jugador se decanten por romper vínculos.

Aunque se haya ido cedido, el próximo verano vence su contrato con el Real Zaragoza, por lo que, sí o sí, el 1 de julio de 2025, será jugador libre. Su intención este curso era el de poder realizar una buena temporada y ganarse un puesto en el equipo de Víctor Fernández. Parecía que las cosas iban bien, pero hace unos días, se llegó a la determinación de que su abandono era la mejor opción.

Y eso, evidentemente, no sentó nada bien a un Sergi Enrich que inmediatamente cerró su acuerdo de cesión a la SD Huesca. Allí, en El Alcoraz, dispondrá de una nueva oportunidad de reivindicarse. A sus 34 años, no es nada descartable que pueda regalarnos una temporada más de puro talento, a lo que nos había acostumbrado unos años atrás. Ya pudo participar en el primer duelo liguero, en el que pudieron vencer por la mínima al Elche a domicilio.

Las críticas de Sergi Enrich

En una rueda de prensa, ya siendo jugador del elenco oscense, el delantero de Menorca hizo referencia a la decisión del club de no contar con él. Lo hizo su habitual transparencia y sinceridad. Esto dijo:

"Vosotros sabéis más lo que se filtró en prensa. Lo que se filtró era que Víctor no contaba conmigo. Yo le dejé claro que mi prioridad era hacer buena pretemporada. Entrené bien y ayudé a mis compañeros, tuve minutos, fui a Murcia al stage...".

A lo que luego añadió:

"A partir de ahí, pues sí que es verdad que las últimas semanas fueron complicadas. Hubo cosas que no me gustaron. Después se abrió la posibilidad de venir aquí y no me lo pensé ni un minuto".

Con todo, Sergi Enrich vestirá la novena camiseta de su carrera futbolística, después de haber pasado por Mallorca, Recre, Alcorcón, Numancia, Ponferradina, Eibar, Real Oviedo y Real Zaragoza.