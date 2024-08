Sergi Roberto toma una decisión sobre su continuidad en el Barça: Laporta ya lo sabe

Una de las grandes incógnitas del verano en el marco culé era saber qué iba a ocurrir con Sergi Roberto. El capitán de la primera plantilla terminó su vinculación contractual con el Barça el 30 de junio y su continuidad era un misterio. Desde el club comenzaron transmitiéndole que le iban a renovar, a petición de Xavi, pero el inesperado cambio de entrenador truncó este plan.

Ahora todo dependía de Hansi Flick. Y el alemán no quería tomar una decisión precipitada. Todo iba a depender de cómo evolucionara la pretemporada y de si, una vez analizado el resto de la plantilla de la plantilla, el ex del Bayern consideraba que la figura de Sergi Roberto era necesaria.

Y todo se encaminaba hacia el no. Algunas fuentes aseguran que Flick consideraba que hacerle ficha al '20' iba a suponer limitar la progresión de otros jóvenes talentosos que podían aportar lo mismo o incluso más que él. Tan pocas esperanzas tenía el tarraconense de poder continuar en el club de su corazón, que se cansó de esperar y ya le ha comunicado al club que se marcha.

Desde el principio, Sergi Roberto ha sabido que era enormemente complicado que Hansi Flick le diera una oportunidad, pero él había querido esperar; hasta ahora. De esta forma, pues, pondrá punto y final a 18 años como futbolista azulgrana. En esta línea, el Mundo Deportivo ha garantizado que el próximo martes se llevará a cabo la despedida del futbolista en un acto que tendrá lugar en el Auditori 1899.

¿Qué será de Sergi Roberto?

Evidentemente, 'novias' no le van a faltar al bueno de Sergi. De hecho, Fabrizio Romano ya ha asegurado que equipos como Ajax y como Fiorentina estarían tanteando su llegada. Además, ya es conocido por todos que el ya ex azulgrana tiene un vínculo especial con los Estados Unidos y que no sería nada descabellado relacionar su futuro con la MLS.

Sea como sea, el tarraconense es totalmente libre de negociar con el equipo que quiera, pues, desde el 1 de julio es agente libre. Eso sí, vaya al equipo que vaya, deberá tomarse antes un breve tiempo de pretemporada y de adaptación, pues desde el último partido de la pasada edición de LaLiga que no juega.

El pasado curso obtuvo el premio, tras la salida de Sergio Busquets y de Jordi Alba, de portar el brazalete de capitán del Barcelona. En el vestuario le escogieron como capitán dada su enorme fidelidad y sus largos años transcurridos en el Barça. Llegó en 2006 procedente del Nástic y en 2013 ya estaba jugando con el primer equipo culé; en total, ha disputado 373 duelos como azulgrana.