Simeone atento a Las Palmas: Un potencial crack como recambio de Griezmann

En la Unión Deportiva Las Palmas tienen un crack y lo saben, es un futbolista diferencial, con unas condiciones altísimas. Regateador, con toque y último pase, cabeza para buscar al compañero y magia en sus botas. Siempre se le ha comparado con Pedri Gonzálezpor su procedencia de la misma cantera y por algunas similitudes futbolísticas con el actual jugador del FC Barcelona, dirigido por Hans Flick.

El conjunto amarillo sabe que no será fácil retener a Alberto Moleiro, su jugador franquicia y por quien reciben varias llamadas. La lista de interesados es muy amplia, y los posibles destinos para el crack canario están sobre la mesa de la dirección deportiva. Su cláusula ronda los 60 millones de euros, y los agentes de Moleiro ya mueven su nombre entre los despachos más importantes de Europa.

Uno de ellos es el del Civitas Metropolitano, ante la duda sobre el futuro de Antoine Griezmann, el canario aparece como una de las alternativas. Aunque no solo por Griezmann, también por una hipotética marcha de Thomas Benoît Lemar, ya que ocupa una posición parecida a la del francés. El rol que podría desempeñar Moleiro bajo el mando del Cholo Simeone es muy amplio.

Moleiro en la agenda rojiblanca

Este verano existieron conversaciones entre su entorno y el club colchonero, según indicó el periodista de COPE, Juan Gato. El jugador lleva años siendo seguido por la secretaría técnica del conjunto rojiblanco, que piensa en él como una de sus futuras estrellas. Como dijo Simeone en su día: "No podemos pagar 100 millones, tenemos que hacer nuestras estrellas".

El futuro de Moleiro dependerá también de lo que suceda con Antoine Griezmann, quien aún no tiene claro si abandonará Madrid en 2025. El primer intento de LAFC por hacerse con sus servicios fue completamente infructuoso. Le Ofrecieron pagar la cláusula y el francés podía irse en ese momento, pero no quiso, prefirió seguir en Madrid, donde su familia es feliz, y él también.

Griezmann se puede quedar

Matteo Moretto apunta que la posibilidad de que Griezmann renueve contrato con el Atlético a la baja no se puede descartar del todo. Cosas del galo, que tiene el sueño de jugar en Estados Unidos, pero no tiene por qué ser inmediatamente. Lo va a estirar todo lo posible y, mientras aguante, seguirá luchando por irse de Europa por la puerta grande, con títulos.

No se puede obviar que es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, lo cual no es un dato menor. El francés medita incluso cumplir los dos años que le quedan de contrato. Diego Simeone estaría encantado, y si no se queda, la opción de Alberto Moleiro gusta mucho en el club colchonero.

El jugador gran canario también empieza a ver con buenos ojos dejar la isla tras varias propuestas que anteriormente quedaron en nada debido a sus negativas a salir.