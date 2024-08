La solución desesperada del Barça con Lenglet inspirada en una jugada de Mateu Alemany

El Barça fichaba a Clément Lenglet, central francés, en 2018 procedente del Sevilla a razón de unos 25 millones de euros. Tras 4 temporadas de azulgrana, en 2022 el club decide cederlo al Tottenham y posteriormente al Aston Villa en 2023.

Sin embargo, más que un problema de rendimiento, que tampoco es que haya sido malo pero ni mucho menos excelente, el problema reside en el salario del jugador. Una semana antes de la dimisión de Bartomeu, el francés vería renovado su contrato hasta 2026 con un sueldo de 12 millones de euros brutos. Ahora mismo, un sueldo inasumible para el club tal y como están las cosas económicamente.

El Barça busca una solución

En Can Barça tienen claro que ese sueldo es inasumible para un jugador de su nivel por lo que buscan soluciones. Una de las propuestas que más agradan es la misma fórmula que se utilizó con Samuel Umtiti, en la que se le ampliaba el contrato pero se le reducía el sueldo, algo que el jugador debe estar de acuerdo. Esto haría que algunos clubes a la hora de pedir su cesión les fuera más factible, ya que no es lo mismo pagar un sueldo de 6 millones que de 12. Lo que sí tiene claro el jugador es que no se marchará a Arabia, tiene claro que quiere seguir jugando en Europa.

Quedarse en el Barça es una posibilidad

En esta pretemporada había voces que decían que Flick estaba muy contento con el rendimiento dado por Lenglet, sin embargo se especula que es una estrategia del club para buscarle salida. Aún así, Flick le dio protagonismo en estos primeros partidos. No será una tarea sencilla ya que la competencia de centrales en el Barça actualmente es alta y hay muchos jugadores.

Está Ronald Araujo, que está lesionado y apunta a que no volverá hasta enero, Jules Koundé que está asentado en el lateral derecho pero en caso de que acabe viniendo un lateral no hay que descartar que acabe jugando de central. Después está el multiusos Christensen, puede ocupar tanto el centro de la zaga como el pivote y también se encuentra Pau Cubarsi, que fue una de las grandes sorpresas en el tramo final de temporada y dando un gran rendimiento.

Más difícil lo tendrá el joven senegalés Mika Faye, que hace unas semanas todo apuntaba a que saldría traspasado al Oporto. Y por último, el que tiene casi nulas opciones es Eric García, ahora mismo disputando los juegos olímpicos, pero que no cuenta y se le está buscando una salida.

En resumen, Clement Lenglet ha dejado buenas sensaciones, pero tendrá difícil ganarse un puesto ya que la competencia está alta. El Barça busca la mejor solución para encajar el Fair Play y el jugador pinta mucho en todo esto ya que tendrá la última palabra.