Sporting, Cartagena y Mirandés quieren a un jugador del Athletic Club

La cantera de Lezama sigue dando sus frutos y tiene varios jugadores interesantes de los que el Athletic Club saca mucho provecho. En las últimas temporadas, hemos visto a Nico Williams, Oihan Sancet y Unai Simón. Otros jóvenes como Dani Vivian y Beñat Prados también destacan, siendo una mina que no deja de rendir para el club bilbaíno.

Hay un canterano que puede salir este verano y que tiene varias propuestas. Es uno de los laterales con más proyección de Lezama: Hugo Rincón. A sus 21 años, ha recibido varias propuestas del fútbol español. Sporting, Mirandés y Cartagena son algunos de los clubes nacionales que quieren al lateral de Valtierra.

Mirandés el mejor colocado

El equipo jabato, que suele pescar muy a menudo en Lezama, busca jugadores para su nuevo proyecto con Alessio Lisci. El italiano se queda tras permanecer por los pelos en la categoría y ahora buscan mejorar el equipo. La baja de Houboulang Mendes, que abandonó el club para volver al Almería, les obliga a moverse.

| Athletic Club

Es una posición importante para el italiano y no tienen un jugador fijo por el carril diestro; ahí entra el nombre de Hugo Rincón. Otro de los equipos que ha sondeado su disponibilidad es el Sporting de Gijón. Los asturianos solo cuentan con Guille Rosas, un futbolista de Mareo que fue de los que más minutos tuvo en el carril diestro en el conjunto sportinguista.

Sporting y Cartagena otras dos vías abiertas

Necesitan un jugador más como mínimo para competir y para darle descanso al defensa asturiano. Es un proyecto muy apetecible que los directivos del cuadro asturiano estudian incorporar como cedido, en busca de poder pelear por devolverlos a la máxima categoría.

El Cartagena es el último equipo de España que se ha relacionado con Hugo Rincón. Los albinegros están siguiendo sus pasos. Son los últimos en llegar a la carrera y, probablemente por distancia geográfica, la opción más lejana. Rincón valora mucho Miranda por cómo han ido jugadores como Vivían allí.

Los cartageneros han incorporado al exjugador del Famalicão, Martín Aguirregabiria, formado en el Deportivo Alavés. Buscan un carrilero por la derecha que le compita al vasco, y la opción de Rincón se ha estudiado por parte de la dirección deportiva. No solo en España, sino también fuera de la liga.

Debe salir para curtirse

Valverde no cuenta con él, aunque quiere que se siga formando fuera de Bilbao, ya que piensan que es el futuro dueño de la banda derecha. No quieren que se quede sin minutos y que su progresión se pierda por no jugar con frecuencia.

En el club consideran que ya ha cumplido su etapa en el Bilbao Athletic, donde disputó 25 partidos en la 23/24, con 3 goles y 4 asistencias.