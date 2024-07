El sueño del Celta con James Rodríguez muy cerca: Todas las claves

El fichaje de James Rodríguez por el Celta de Vigo ha encendido las expectativas en el mundo del fútbol, particularmente entre los aficionados del equipo gallego. Este movimiento, que podría traer al colombiano nuevamente a La Liga, está lleno de detalles interesantes y promesas de calibre tanto para el jugador como para el club. Después de terminar contrato con el Sao Paulo, James llegaría al Celta a coste 0.

James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, ha sido una figura destacada en el fútbol mundial desde que irrumpió en la escena internacional con su brillante actuación en el Mundial de 2014. Su carrera ha pasado por clubes de renombre como el Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. En la temporada 2023/2024, James demostró su habilidad y versatilidad en el Sao Paulo, aunque su deseo de regresar al fútbol europeo ha sido evidente.

Sin embargo, su actuación más destacada fue en la Copa América 2024, donde ganó el MVP del torneo. Con un tanto y 5 asistencias, James se convirtió en el segundo jugador colombiano con más participación en goles de su equipo en un solo torneo. "Duele muchísimo", afirmó el cafetero después de perder la final ante Argentina.

Un posible regreso a La Liga

El Celta de Vigo, bajo la dirección de Claudio Giráldez, ha mostrado un interés claro y decidido en incorporar a James Rodríguez a su plantilla. El club gallego ha presentado una oferta formal al jugador colombiano, quien ha mostrado interés en volver a La Liga, donde previamente tuvo una etapa memorable con el Real Madrid. Este movimiento sería un gran golpe de efecto en el mercado de fichajes de La Liga, consagrando al Celta como un equipo ambicioso y dispuesto a luchar por posiciones más altas en la tabla.

Desde un punto de vista táctico, James Rodríguez podría encajar perfectamente en el esquema de juego del conjunto celeste. Su capacidad para crear juego, su visión y su precisión en los pases son cualidades que podrían complementar a la perfección el estilo de juego del equipo vigués. Además, su experiencia y liderazgo serían un gran aporte para un equipo que busca consolidarse en la élite del fútbol español.

La situación actual del Celta en liga es desconcertante. El equipo estuvo a punto de descender la temporada pasada y este año no quiere volver a sufrir, pero necesita consistencia y un líder en el campo, roles que James podría asumir con naturalidad. El de Cúcuta actualmente tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, y viene de disputar 19 partidos en la liga brasileña, donde ha anotado 2 tantos.

Otros pretendientes en España

Con 33 años, James aún tiene mucho que ofrecer en el fútbol europeo. Este movimiento no solo lo beneficiaría a él, sino también al club y a sus seguidores, que verían a un jugador de clase mundial vestir los colores celestes. Sin embargo, el Celta no es el único club interesado en los servicios de James. Equipos como el Real Betis y el Atlético de Madrid también han mostrado interés, aunque no han presentado ofertas formales tan atractivas como la del Celta.

Estos equipos también podrían beneficiarse de la creatividad y el talento del colombiano, pero el proyecto del Celta parece ser el más concreto y avanzado en este momento. Para James, significaría un regreso a una liga donde ha disfrutado de éxito, y para el Celta, sería una declaración de intenciones y una gran motivación en su búsqueda de mejorar sus prestaciones en la competición doméstica.