Szczesny y su frase más pro: 'Si dices NO al Barça es que no tienes...'

El Barça oficializaba el fichaje del portero Szczesny unos días después de la grave lesión de Ter Stegen. El guardameta polaco aceptaba el reto de venir a un club de la grandeza del Barça pese a haber colgado las botas y llevar unos meses retirado. En una entrevista al Diario Sport, el portero aclaraba por qué había aceptado venir al Barça y por qué es imposible decirle que no. “Puedes pensar, imaginar, planear... pero está ahí. Y te preguntas: '¿Puedo decir 'no' al Barça?' Y la respuesta es que no puedes decir 'no'. Si dices que 'no' al Barça es que no tienes ni los huevos ni eres suficientemente valiente para un reto como este. No tienes el valor para ello”.

Muy contundente el portero que aunque estaba contento y feliz con su retirada y así poder pasar más tiempo con su familia, tenía claro que ser feliz no es suficiente en la vida. "Estaba contento con mi retirada, pero estar contento no es suficiente en la vida. Eso es bueno y cómodo, pero cuando sientes el desafío, pero cuando sientes que quieres empujarte a ti mismo a hacer algo extraordinario, algo que la gente recordará, gana la motivación", afirmó.

Szczesny no dudó cuando el Barça llamó

Y más extensamente y con claridad el polaco contaba que no se esperaba la llamada del Barça, él aseguró retirarse de la Juventus porque después de estar en un club histórico no creía que iba a ser feliz jugando en un club de menor nivel y los grandes equipos europeos ya tenían la posición cubierta hasta que pasó lo de Ter Stegen y llegó el Barça.

“La primera llamada fue de Lewandowski, estaba en la cocina y no me lo terminaba de creer” expresaba el portero que seguidamente Deco se puso en contacto con su agente y recibió la propuesta del Barça para suplir a Ter Stegen. Sus amigos le dijeron que era tonto si no aceptaba una oportunidad así y se ve que con la personalidad que tiene no iba a desaprovechar un desafío de tal magnitud.

Iñaki Peña pasa a un segundo plano

Szczesny también avisó que no le aseguraron jugar de titular pero viene a ganarse un puesto y aunque hay bastantes críticas y dudas respecto a Iñaki Peña, el alicantino tiene la confianza de Hansi Flick. La competencia será interesante porque ambos quieren jugar y el año será muy largo.

Flick deberá decidir si quiere jugársela con Iñaki a pesar de su inexperiencia o probar con un portero que aunque muchas voces dentro del club aseguren que el polaco está en buena forma pero estaba retirado del fútbol. Ter Stegen no volverá hasta dentro de un año y Flick deberá decidir muy pronto quién va a ser su portero titular, porque el 20 de Octubre el Barça vuelve a jugar en Montjuic frente al Sevilla.