Tomás Roncero desesperado tras el Clásico: Serio aviso a Kylian Mbappé

El último Clásico en el Santiago Bernabéu dejó una huella profunda en la afición del Real Madrid y en periodistas como Tomás Roncero, quien no ocultó su decepción tras la contundente derrota por 0-4 a manos de un Barcelona avasallador. En una columna llena de autocrítica y reflexión, Roncero felicitó al equipo de Hansi Flick por su victoria, calificándola como “incontestable”, pero también lanzó un serio aviso a Kylian Mbappé, señalando que, en partidos decisivos como este, el rendimiento del delantero parisino estuvo muy por debajo de las expectativas.

El periodista comenzó admitiendo el dominio absoluto del Barça en la segunda mitad, donde dejaron al Madrid sin respuestas y expusieron sus puntos débiles de la temporada. “Desarmaron al vigente campeón de Liga y de Europa”, escribió Roncero, subrayando que esta derrota fue un auténtico “baño de realidad” para el club merengue. Sin embargo, Roncero no se limitó a la autocrítica general, sino que dirigió sus comentarios hacia ciertos jugadores que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las circunstancias. En particular, focalizó sus críticas en Kylian Mbappé, a quien el Madrid fichó para liderar al equipo en noches como esta.

Roncero ajusta cuentas con el futbolista francés

Roncero expresó su frustración al ver que Mbappé, en lugar de asumir un rol protagonista, cometió errores constantes al caer en fuera de juego en varias ocasiones y falló en dos mano a mano cruciales cuando el partido aún estaba abierto. “El parisino fichó por el Madrid para demostrar su calidad y su grandeza en días como este”, señaló Roncero, recordando que Lewandowski, con sus 36 años, demostró ser decisivo y eficaz, marcando la diferencia a favor del Barça en los momentos clave. Este contraste entre ambos atacantes dejó en claro, según Roncero, que Mbappé todavía tiene mucho que demostrar en el club blanco si quiere ganarse el cariño y respeto de la afición.

La falta de contundencia de Mbappé en el área rival le valió sus primeros pitos en el Bernabéu, un aviso claro de que los aficionados esperan mucho más de él en momentos cruciales. En tono de advertencia, Roncero sugirió que si el francés no mejora su desempeño, la grada podría volcar su apoyo hacia jóvenes promesas como Endrick, que aportaría velocidad y frescura al ataque.

La defensa y la portería también recibieron críticas. Roncero lamentó la ausencia de Courtois, quien, según él, habría salvado al equipo en varios de los goles que encajó Lunin. La comparación entre ambos porteros fue una de las principales observaciones del periodista, quien imaginó que el guardameta belga habría “desmoralizado al enemigo” con sus paradas, evitando que la noche terminara en una goleada histórica.

Al final, Roncero hizo un esfuerzo por ver el “consuelo estadístico”, recordando que, en 2022, el Madrid también cayó 0-4 ante el Barcelona, pero esa misma temporada lograron ganar la Champions. Este dato histórico le permite mantener algo de esperanza, recordando que el Real Madrid ha sabido levantarse de derrotas contundentes en el pasado. Aun así, no ocultó su desaliento y describió el partido como un “palo” difícil de asimilar, que dejó a la afición madridista con pocas ganas de mirar al futuro cercano.

Los constantes cambios de opinión de Roncero con Mbappé

La relación del polémico periodista con Kylian Mbappé se podría calificar de amor-odio. Durante los largos años en los que el francés no se decidía a fichar por el Real Madrid, Roncero ha ido dando bandazos. Todavía se recuerda un vídeo en el que, dando por hecho su fichaje, empezaba a gritar "Kylian Mbappé". Posteriormente lo calificó de traidor y deseó que no fichara por el club blanco y lo acabó alabando de nuevo cuando se concretó el fichaje. Ahora ha vuelto a cambiar de opinión. El madridismo mediático empieza a buscar culpables.