Tomás Roncero hiperventila contra la victoria del Barça: 'El ilegal…'

El día de ayer fue sin duda una noche soñada para los culés, quién se tomaron su revancha particular contra un equipo que era hasta ahora su bestia negra en Europa. El Bayern llegaba al Estadio Olímpico Lluís Companys con un ambiente de noche grande, y con un conjunto de Hansi Flick que venía como un tiro tras el 5-1 en Liga. Los culés seguían intratables en la competición doméstica, pero en Europa tenían una prueba de fuego tras la derrota en Mónaco.

Los azulgranas necesitaban los tres puntos para seguir arriba en la clasificación de este nuevo formato de la Liga de Campeones, y pasaron el examen con buena nota. Con un contundente 4-1, la afición culé disfrutó de una gran noche de futbol, la cual fue recibida con mala cara por la capital blanca. Los madridistas esperaban ver otro partido en la que los germanos 'humillaban' a los azulgrana, pero esta vez fue distinto, y tuvieron que tirar de 'polémicas' sin sentido.

Tomás Roncero, retratado de nuevo

El partido de ayer no fue ni por asombro marcado por la polémica arbitral, ya que los dos equipos nos mostraron un juego muy vistoso y con muy pocas interrupciones. Antes de la media hora, las tablas en el marcador mostraban una igualdad total, pero en el minuto 34 llegó el tanto del 2-1 por parte de Lewandowski.El polaco anotó por primera vez ante su exequipo, y el gol abrió la lata para conseguir la goleada final que pudo ser más abultada.

| FC Barcelona, Eric Alonso - FC Barcelona

No obstante, gente como Tomás Roncero no querían aceptar el gran juego del equipo de Flick y prefirieron centrarse en polémicas inexistentes. Una de estas fue la acción de Fermín ante Kim Min-Jae antes del 2-1, con un leve empujón que para el periodista madridista era falta. "El ilegal 2-1 del Barça"; titulaba Roncero en su titular para el Diario 'As'".

"Cuando estás en el aire, un ligero empujón te desequilibra", argumentaba el merengue. No obstante, la realidad es otra, y el mismo Matheu Lahoz lo dijo en la retransmisión de Movistar +. El excolegiado que ahora comenta los partidos en la cadena privada dijo que le parecía un empujón demasiado leve para ser considerado falta.

Además, parece bastante improbable que un jugador tan pequeño y poco corpulento como Fermín sea capaz de desequilibrar de esta manera a un central tan robusto como el surcoreano del Bayern. Así pues, ni de lejos la actuación arbitral es lo que más hay que destacar del encuentro, el cual fue marcado por muchos nombres propios. Uno de ellos fue Raphinha, quién nos dejó un nuevo hat-trick, o Lamine Yamal, quién brilló con sus acciones individuales, al igual que Pedri o Casadó con un despliegue espectacular.