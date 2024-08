La única opción que tiene Cancelo para volver al Barça

El Manchester City ya no cuenta con el futbolista; le han informado que no les interesa mantenerlo en la plantilla. Sin embargo, tampoco aceptan que salga como cedido; solo quieren venderlo. Josep Guardiola no cuenta con él, así están las cosas con Joao Cancelo, el otro de los "Joaos" y el único que tiene alguna mínima opción, de volver al Barça.

El portugués estuvo cedido el año pasado en el club azulgrana, siendo casi indiscutible para Xavi Hernández. Desde la marcha del egarense del conjunto culé, se complicó su futuro para volver a la ciudad condal. Hansi Flick busca un lateral, y los barcelonistas piensan en recuperar a su carrilero favorito.

Guardiola no le quiere

Joao Cancelo tiene dos años más de contrato con el Manchester City, aunque Josep Guardiola no quiere contar con él. Tiene claro que con Kyle Walker su equipo en esa banda está cerrado. Ha tenido diferencias con el portugués y parecen irreconciliables, así que Joao Cancelo busca salir de Inglaterra cuanto antes.

| F.C. Barcelona

El Barça necesita un lateral cuanto antes, pero por su economía solo podría recuperarlo de un modo: como cedido sin opción de compra. Con una rebaja sustancial de ficha, solo asi consideran recuperar a Joao Cancelo. En el caso del lateral, su idea siempre fue regresar a Barcelona y poder intentar rescindir su contrato con el Manchester City.

Flick busca un lateral

Algo complicado, ya que los "skyblues" piden no menos de 25 millones de euros, unas cifras imposibles hoy por hoy para los culés. Los blaugranas ponen sus condiciones, y si el City no las acepta, pasarán al plan B. Joan Laporta no quiere fallarle ni al jugador ni a su agente, Jorge Mendes, y busca recuperar a un futbolista que fue muy necesario.

Joao Cancelo disputó 42 partidos con los barcelonistas, anotando 4 goles y dando cinco asistencias, unas cifras más que dignas. Pero la estrategia ha fallado, ya que los ingleses no van a ceder ante las exigencias culés. Ferran Soriano y los suyos conocen perfectamente los tejemanejes de Joan Laporta y Deco, así que saben cómo proceder.

El Benfica en la retaguardia

Si el Barça quiere pagar por Joao Cancelo, se podrá llegar a un acuerdo; pero si intentan llevárselo a las malas, le cerrarán la puerta. El lateral tiene otro año más de contrato, con el Benfica en el horizonte, que siempre ha querido recuperarlo. No pasa por su cabeza volver a Portugal a corto plazo, aunque menos aún quedarse en el Manchester City.

Sobre el final del mercado, los barcelonistas volverán a intentarlo con sus condiciones. Esperan que en Manchester sean más flexibles y poder disfrutar de otro año como cedido del jugador portugués.