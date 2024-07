El único aspecto positivo para el Barça de la lesión de Ronald Araujo

La lesión de Ronald Araujo es un duro golpe para el Barça, pero también abre una puerta que podría tener consecuencias positivas en términos de fichajes. Según el reglamento de LaLiga, el Barcelona tiene la posibilidad de utilizar el 80% de la ficha de Araujo para incorporar a un nuevo jugador si se certifica que la baja del defensor uruguayo es de al menos cuatro meses. Esta normativa está establecida en el Artículo 77 del Reglamento para la Elaboración de Presupuestos, que permite a los clubes superar el límite de coste en plantilla deportiva inscribible bajo ciertas condiciones.

| AP

La lesión de Ronald Araujo, quien fue intervenido hace unos días en Finlandia del tendón isquiotibial, conlleva un período de baja importante, estimado en alrededor de cuatro meses. Este tiempo de inactividad no solo priva al Barça de uno de sus baluartes defensivos, sino que también plantea un desafío en cuanto a la profundidad de la plantilla. Sin embargo, el club puede aprovechar esta situación utilizando el 80% del salario de Araujo para inscribir a un nuevo jugador, siempre que la duración del contrato del sustituto no exceda la próxima temporada y el club no supere el límite de coste de plantilla deportiva para esa temporada.

El mecanismo ya ha sido utilizado por el Barça anteriormente, como en el caso de la lesión de Gavi el pasado invierno, lo que permitió el fichaje de Vitor Roque. Este procedimiento requiere que el club acredite la lesión y su duración ante la Comisión Médica de LaLiga. Una vez aprobado, el Barça podría buscar un reemplazo temporal que ayude a cubrir la ausencia de Araujo y mantenga la competitividad del equipo en las diferentes competiciones.

Alternativas para el Barça

La estrategia para el nuevo fichaje debe ser cuidadosa. El club debe evaluar las necesidades específicas de la plantilla y buscar un jugador que pueda integrarse rápidamente y ofrecer un rendimiento inmediato. La elección de este fichaje puede inclinarse hacia un jugador con experiencia en LaLiga o en competiciones europeas, minimizando así el tiempo de adaptación. Además, es esencial que el nuevo jugador pueda aportar no solo en términos defensivos sino también en la salida de balón, una de las características que distingue a Araujo.

| Devian Art, FC Barcelona

Este escenario también pone de relieve la importancia de una gestión deportiva flexible y adaptativa. En situaciones de lesiones de larga duración, la capacidad de reaccionar rápidamente y cumplir con los requisitos reglamentarios es crucial para mantener la estabilidad y el rendimiento del equipo.

Aún se desconoce si el Barça está determinado a ejecutar esta pequeña bonificación que le ha concedido la legislación de LaLiga o si tirará estos cuatro meses con lo que tiene. Hay que recordar que en plantilla ya hay varios centrales, como Pau Cubarsí, Jules Koundé, Andreas Christensen o Iñigo Martínez.