Esté de vuelta en el Atlético de Madrid... ¿para salir?

Vuelve al Atlético de Madrid tras un pasaje de seis meses por la Real Sociedad, que solicitó a los colchoneros su cesión. El jugador fue contratado por los rojiblancos en el pasado mercado de verano, por 7 millones de euros, procedente del Celta.

No le ha llenado el ojo demasiado a Simeone, así que se buscó salida en diciembre. Parecía que se iba al Villarreal, pero finalmente se incorporó a la Real Sociedad.

Imanol Alguacil confió en él, y el extremeño no le defraudó, pero se terminó su cesión y ahí está de nuevo, trabajando con el Atlético. No se cuenta con él, salvo sorpresa mayúscula, aunque todo puede pasar, ya que tiene contrato hasta 2026. Ha tenido pocas oportunidades con los rojiblancos, pese a la ilusión que puso por venir en el pasado mercado estival.

Apostó todo por llegar al Atleti

Dio prioridad al Atlético, por delante de la Real Sociedad y la jugada no le salió del todo bien. Javi Galán retorna al conjunto colchonero y tiene toda una pretemporada por delante para convencer a Simeone. El argentino le elogió en aquel duelo ante el Lugo, pero no fue suficiente, Galán decidió salir del club rumbo al Reale Arena.

Allí no es que no haya convencido, de hecho le quieren recuperar bajo las condiciones que marca la dirección deportiva de Roberto Olabe. Con la llegada de Sergio Gómez y la recuperación de Aihen Muñoz, el extremeño no tiene sitio en el equipo. Otros clubes como el Getafe han sondeado su situación; para el Atlético de Madrid es transferible.

Salvo que haya bajas inesperadas, o no, en el equipo, como podría ser la de Reinildo Mandava, el jugador mozambiqueño es una incógnita. Esa sería la vía más factible para una continuidad del de Montánchez, que hoy se antoja como remotísima. Un regreso al Celta de Vigo es otra chance que se ha pensado; poco probable parece.

Desde Badajoz hasta Huesca

Galán fue formado en la cantera del Badajoz, previo paso por el Flecha Negra, equipos del fútbol base extremeño. El Córdoba le adquirió en propiedad en 2015, y allí comenzó su carrera entre el filial y el primer equipo blanquiverde. José Antonio Martín Otín, Petón para el mundo del fútbol, le llevó al Huesca por 400 mil euros.

En el Huesca se dio a conocer, jugando tanto en Segunda como en Primera, y después del descenso de los oscenses, llegó a Vigo. En el conjunto de Balaídos disputó 79 partidos, anotando un gol y dando siete asistencias. Su nombre empezó a circular en las agendas del Barça, del Sevilla, de la Real Sociedad.

Finalmente fue el Atlético de Madrid quien abonó cerca de 7 millones por sus servicios, firmándole hasta junio de 2026. Los colchoneros esperaban que fuese un recambio para Carrasco, pero Samu Lino le adelantó por todos lados. Su futuro parece lejos del Atlético de Madrid.

En estos momentos, el jugador se encuentra con el equipo, como uno más del plantel colchonero. Su futuro se decidirá en las próximas semanas. Si quiere salir, debe traer ofertas.