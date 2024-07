La afición secreta de Andrés Herrera, Jordi de 'Com si fos ahir'

Con una extensa carrera en el mundo de la televisión y el cine, Andrés Herrera se encuentra actualmente trabajando codo con codo con TV3. Herrera lleva siendo unos de los protagonistas de la conocida serie catalana "Com si fos ahir" desde su primera temporada en 2017. Interpretando a Jordi Quílez, Andrés se encuentra en uno de los proyectos más largos y ambiciosos de su longeva carrera en el mundo de la interpretación.

En ‘Com si fos ahir’, Andrés Herrera interpreta a Jordi. Dueño de una tienda de muebles, al principio de la serie estaba casado con Sílvia, aunque no tardaron en divorciarse. Tienen dos hijos, Anna y Eloi. Interpretados por Àngela Cervantes y Enric Auquier dejaron de aparecer por compromisos profesionales de los actores pero no se descarta que vuelvan en el futuro.



El personaje de Andrés Herrera ha tenido otras relaciones y actualmente es pareja de Gina. Forman una de las parejas menos queridas por los seguidores de la serie. No porque sean malas personas sino por los conflictos y problemas infantiles que acostumbran a tener. En esta segunda parte de la séptima temporada que finalizó hace unos días, a Jordi le tocó hacer de jurado.

Su afición más íntima

Su habilidad como actor le ha llevado a participar en largometrajes dramáticos de renombre como El perfume, Pan Negro o Nieve negra. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram nos ha hecho ver que también podría servir como un doble de acción en las películas más taquilleras de Hollywood.

En dicho vídeo, Andrés está practicando el Aikido en un tatami junto a otras personas. Se trata de una de las artes marciales tradicionales más longevas en Japón. El objetivo de este arte marcial es el desarrollo del autocontrol para lograr una total armonización, experimentando de primera mano la derrota y la superación. Así pues, en su pasatiempo más secreto, Herrera entrena tanto cuerpo como alma.