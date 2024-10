Alba Paul nos enseña la habitación de su hijo y confiesa: 'Le hablaré en...'

Dulceida, cuyo nombre real es Aida Domènech, y Alba Paul, su esposa, están esperando su primer hijo a través del método ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja). Ambas han sido figuras destacadas en las redes sociales y han compartido públicamente su relación y sus momentos más personales con millones de seguidores. Tras superar una crisis en su relación en 2021, la pareja se ha mostrado más unida que nunca.

La noticia de que van a ser madres ha sido recibida con gran alegría tanto por ellas como por su comunidad de seguidores. La pareja ha compartido parte de este emocionante viaje de ser madres con sus seguidores, visibilizando una opción familiar para parejas del mismo sexo y mostrando con orgullo esta nueva etapa.

Las informaciones de que pronto se convertirán en madres ha causado gran expectativa, y sus seguidores están emocionados por seguir cada paso de su camino hacia la maternidad. A través de sus cuentas personales en redes sociales, ambas madres nos están ofreciendo el seguimiento diario y evolución del embarazo de Dulceida. Ahora, la última fotografía que hemos visto ha sido la de la futura habitación de su hija, Aria.

¿En que idioma le hablarán a su hija?

Gracias a estas últimas imágenes, sabemos que tanto Alba como Dulceida ya están haciendo los últimos preparativos para la llegada de su criatura. El embarazo de Aída ha sido muy mediático, y en los últimos meses la gente se ha preguntado diferentes cosas en relación a la niña. Mientras unos se preguntan si van a exponer a la bebé en las redes, otras se cuestionan si educaran a la infante en la lengua natal de ambas madres, el catalán.

Por suerte, aunque aún no sepamos la respuesta a la primera cuestión, a la segunda sí que hay una clara. Las dos influencers han dejado claro que van a hablarle en catalán a su hija cueste lo que cueste, y bastantes personas han aplaudido este gesto de honestidad. Además resulta bastante lógico, ya que ambas creadoras de contenido han sido nacidas y criadas en Catalunya, en Montgat y Girona respectivamente.

A través de sus 'stories' en Instagram, Alba recibió la aclamada pregunta "Le hablaréis en catalán?", a lo que ella respondió con sinceridad. "Mi lengua materna es el catalán y me nace hablarle así. Aunque creo que aprenderá rápido el castellano, porque lo hablamos entre nosotras ya que así nos conocimos".

| @albapaulfe, XCatalunya

No obstante, esto ha generado una gran diversidad de opiniones, poniendo en relieve el hecho de que sigue existiendo la catalanofobia y está más presente que nunca actualmente. Esta gente, realmente, no tiene motivos para quejarse, ya que las dos influencers usan el castellano como lengua predominante en todas sus redes sociales pese a ser de origen catalán. Además, no parece que vayan a cambiar esta tendencia aunque habrá que ver si deciden subir contenido sobre su hija hablándole en catalán.