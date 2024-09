Andreu Juanola recomienda un restaurante: 'Lugar privilegiado'

La mayoría conocemos a Andreu Juanola por su trabajo como presentador en el conocido espacio radiofónico 'La Sotana', donde comparte una tertulia deportiva cargada de humor con cuatro colaboradores carismáticos. Estos son, Manel Vidal, Joel Díaz y Magi Garcia, y junto a Andreu llevan ya más de 10 años cubriendo la actualidad deportiva del FC Barcelona, con un tono humorístico único. Hace ya unas semanas que han empezado la que es la décima temporada del 'podcast' catalán, y en total cuentan ya con más de 350 episodios emitidos en varias plataformas distintas.

No obstante, 'La Sotana' no es el único espacio del cual forma parte Juanola, quién también presenta otro programa enfocado en el mundo radiofónico. Se trata de 'La cullerada', donde colabora con Time Out Barcelona y comparte espacio con gente como la periodista y politóloga Andrea Gumes. Y es que a parte del futbol, la otra gran pasión de Juanola es la gastronomía y todo lo que envuelve el mundo de la comida y los diferentes restaurantes.

A través de su Instagram, Andreu nos ha confirmado que la semana que viene harán un episodio presencial en vivo del programa. "El lunes a las 19:00 grabaremos La Cullerada en el TimeOut Market. Entrada gratuïta, si el podcast os provoca hambre os quedáis a cenar en este lugar tan fantástico".

Hace cosa de una semana, a través de su cuenta personal de Instagram, nos compartió un resumen de lo que habían sido sus vacaciones de verano, pero de una forma curiosa. El gironí nos compartió diferentes fotografías de todo lo que había comido durante estas vacaciones, desde paellas, hasta pulpo, pasando por marisco y todo tipo de pastas italianas. Ahora, ha vuelto a usar su espacio en redes sociales para mostrar de nuevo su amor por la gastronomía.

Nos recomienda un lugar único

A través de sus 'stories', Andreu Juanola nos ha recomendado el Hotel Casa Cacao, del famoso y reconocido Celler de Can Roca. Este se trata de un hotel boutique en Girona con 15 habitaciones y una maravillosa terraza con vistas panorámicas. No obstante, el lugar que más destaca del hotel es su restaurante, el cual forma parte de los laureados hermanos Roca.

| @andreujuanola

Así pues, en una fotografía donde podemos ver a Andreu comiendo lo que parece ser una especie de tapas, dice lo siguiente. "Hola, que tal? Hoy he ido a comer al Hotel Casa Cacao. Es fácil recomendar un local de los hermanos Roca, es como si os recomiendo ver las mejores jugadas de Messi. Lugar privilegiado en Girona, comida excelente y servicio de balón de oro".

Y es que el Celler de Can Roca de los hermanos Roca no es 'moco de pavo', ya que ha sido reconocido en varias ocasiones como el mejor restaurante del mundo. También ha entrado en el 'top' en diversas ocasiones desde su fundación el 1986 en la localidad de Girona.