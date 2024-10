El anuncio de Peyu para reivindicar el comercio de proximidad: 'Venid a Osona, c...'

La sociedad actual, por muy moderna e innovadora que sea, tiene varios frentes abiertos que parecen haberse convertido en temas tabú. Son situaciones que en varias ocasiones hemos escuchado que no funcionan como deberían, pero que, aun así, todavía no le hemos dado la importancia que requieren. No todos, al menos.

En Catalunya, una de estas temáticas es, sin duda, la centralización incesante; primero de las pequeñas localidades catalanas hacia Barcelona y luego de Barcelona hacia Madrid. Y si hay alguien que se ha mostrado firme defensor de batallar contra este fenómeno es el actor y humorista Peyu. Y esta descentralización agrupa varios campos, desde el comercio hasta el mismo arte.

Para hacerle frente, Peyu ha utilizado su posición de privilegio y ha trasladado una de sus obras, "L'il·lusionista" a las afueras de Barcelona. En concreto, lo ha hecho en la comarca de Osona, donde precisamente nació él. Pero ya no sólo eso, sino que todas las personas que decidan acudir a presenciar la obra contarán con descuentos en alojamientos, restaurantes y actividades de la comarca.

Para anunciarlo, ha publicado un vídeo en sus redes sociales entremezclando el humor y esta crítica social hacia el centralismo. En él simula que ya es un anciano y que nos encontramos en 2070. Emula una zona de Osona que ha sido enormemente afectada por la centralización cultural y comercial, en la que ya no hay teatro y en la que las pocas téxtiles que hay son multinacionales. Al final del anuncia se escucha un "veniu a Osona, collons".

La obra de Peyu

L'il·lusionista es una obra de teatro escrita y protagonizada por el humorista catalán Peyu. En esta comedia, Peyu interpreta a un personaje que sueña con convertirse en un gran ilusionista, pero sus trucos y actuaciones nunca salen como planea, lo que da lugar a situaciones cómicas y absurdas. La obra combina humor y magia, manteniendo un ritmo dinámico que engancha al espectador.

El humor de Peyu, conocido por su estilo irónico y cercano, se despliega de manera magistral en L'il·lusionista, donde mezcla la sátira con toques de surrealismo.

La obra se podrá ver todos los fines de semana de octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre en el teatro Auditori de Calldetenes y las entradas tienen un precio de 19 euros. Además, Peyu también ofrece la opción de, por algo más de dinero, incluir en la compra de entradas un regalo de una cajita de madera, una baraja de cartas o una carta personalizada escrita a mano por él.