Arnau Tordera 'reinventa' la sardana: 'Hemos creado...'

Arnau Tordera es un destacado músico y compositor catalán, conocido por ser el líder y vocalista de la banda Obeses. Con su estilo ecléctico y teatral, Arnau ha logrado combinar rock, música clásica y ópera en sus composiciones, lo que le ha permitido ganarse un lugar importante en la escena musical catalana. Su voz potente y su habilidad para crear letras profundas y poéticas le han convertido en un referente del rock en catalán.

Además de su trabajo con Obeses, Arnau Tordera también ha incursionado en proyectos musicales más clásicos, componiendo y dirigiendo óperas y otros espectáculos de gran envergadura. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un artista versátil, comprometido con la cultura catalana y la innovación en el ámbito musical, destacándose tanto en la música contemporánea como en producciones más tradicionales.

Su nuevo espectáculo de sardanas

Arnau Tordera estrena este fin de semana en el teatro Kursaal de Manresa 'Sardana Superstar', una obra de teatro musical que fusiona este género con la sardana. Y el resultado, explica, "está muy alejado de lo que cualquiera podría imaginar". "Hemos creado un espectáculo que puede hacer feliz a la gente que se siente vinculada a esta danza y cambiar de opinión a quienes la ven como algo del pasado y sin importancia", asegura al ACN.

Una historia "chuchera y juguetona" que, según Tordera, intenta ser un "humilde" homenaje a la copla y la sardana. El espectáculo, que se podrá ver el sábado y el domingo, será el Pórtico de la 27ª Feria Mediterránea, que se celebra en la capital del Bages del 9 al 12 de octubre.

| ACN

"He intentado crear 'Sardana Superstar' con el máximo respeto posible hacia el mundo sardanístico", explica Tordera, quien muestra "fascinación y reverencia" hacia la gente que "hace vivir la sardana semana última semana".

Según revela, el músico descubrió la sardana ya de adulto y quedó "maravillado". Sin embargo, le generó la siguiente cuestión: "¿Cómo no he dado valor a algo que tiene un valor extraordinario hasta que no lo he comprendido?". Esta, dice, "es una reflexión que como sociedad debemos abordar".

En todos sus años de historia, el músico recuerda que la sardana "ha vivido altibajos", pero subraya que, en los últimos años, ha habido varios proyectos que le han situado "en un espacio donde no era tan habitual". "Esto ayuda a dar visibilidad ya normalizar la formación de copla y la sardana", subraya.

Ahora, con este espectáculo, Tordera quiere homenajear a un mundo que le tiene fascinado. 'Sardana Superstar' está protagonizado por Pol Blancafort, Maria Cirici, Mireia Lorente Picó y Miquel Malirac, acompañados por la Cobla Cani-gó!, que pondrá música en directo. El espectáculo también contará con la colaboración de danzantes de los grupos 2.0 y Picapoll del Esbart Manresà de la Agrupación Cultural del Bages.

El Mediterráneo, un sitio de referencia "absoluta"

Este es el segundo espectáculo que Tordera produce para la Feria Mediterránea de Manresa. Para el músico de Tona, el Mediterráneo "se ha posicionado como un sitio de referencia absoluta y donde puedes disfrutar tanto como intérprete como público". "Debemos celebrar su salud y su apuesta por la creación vinculada a la música de raíz", concluye.