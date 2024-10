Bad Gyal desmiente una información sobre ella y Rosalía: 'No es...'

Bad Gyal, nombre artístico detrás el cual se esconde Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997), ha estrenado este miércoles en el festival In-Edit su documental 'La Joya'. En declaraciones a los medios durante la presentación en los cines Aribau, este icono de la música urbana convertida en fenómeno internacional ha querido mantener el "secreto" sobre si compondrá una nueva canción en catalán y ha desmentido los rumores sobre una colaboración inminente con Rosalia. "Somos muy amigas, nos llevamos bien, pero no puedo decir que entraremos en el estudio, de momento", ha avanzado. A su entender, el proceso para la publicación del disco 'La Joya' le servirá como experiencia para el siguiente, con el objetivo de vivirlo "desde un punto más tranquilo".

El documental se adentra en las interioridades del vertiginoso ascenso de Bad Gyal, en qué Alba Farelo acontece un icono generacional. La cinta sigue la estrella en su viaje desde Vilassar de Mar y Barcelona hasta Miami, Santo Domingo, Las Vegas, Milà o París a la conquista de su primer disco, 'La Joya', que la ha consolidado dentro de la industria internacional.

Desde la composición de los primeros compases de las canciones que conforman el álbum hasta la épica de los conciertos, el espectador acontece testigo del viaje emocional por las alegrías, las decepciones por los retrasos, el rodajes de los videoclips, las entrevistas y la presión en las redes que acompañaron la salida de 'La Joya', que se preveía que se publicara en noviembre del 2022 y se retrasó hasta enero del 2024.

El proceso, en que Bad Gyal reconoce que ha tenido "todo tipo de emociones", como la frustración y la presión de los fans, cree que le ha servido para crecer y encarar su segundo disco desde la calma. "He aprendido a tolerar, a tener paciencia y a controlar la ira. Todo esto me lo llevo para el siguiente", ha precisado.

La película mezcla imágenes profesionales y otras grabadas con el móvil e incorpora audios de WhatsApp que se han enviado a lo largo del tiempo los profesionales del equipo de Bad Gyal, especialmente con su mànager, Alba Blasi. Uno los aspectos que cree que gustarán más al público es la aparición del extenso elenco de artistas que han colaborado con la catalana, como Tokisha, Nicki Nicole, Myke Towers, Quevedo, Karol G o Anitta.

Interioridades de su vida privada

La cantante se expone a 'La Joya' de una manera "diferente al habitual" y muestra abiertamente interioridades al alcance de pocos, como el hecho que fume 'porros'. De hecho, se incluye una vivencia real durante un viaje en que se enfada por haberse olvidado los cigarrillos en la habitación de un hotel. Y es que, según Alba Farelo, "no se ha cortado ni censurado nada". "Incluso hemos mantenido las partes en las que me siento menos cómoda o en las que no hablo de la mejor manera", asegura.

Todo, añade, con el objetivo de hacer una película "real" donde nada "estuviera preparado" y trasladara al espectador las experiencias que ha vivido. Después de estrenarse mundialmente al In-Edit, el largometraje llegará este jueves a los cines.