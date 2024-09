Beth Rodergas y su familia celebran la Diada con el Barça Femení

Beth Rodergas es una cantante, compositora y actriz catalana que se hizo conocida en parte gracias a su participación en la segunda edición del programa televisivo de La 1 'Operación Triunfo'. Nacida en Súria en 1981, Beth mostró desde bien pequeña un gran interés por la música y el mundo del arte en general. Después de pasar por el concurso musical de RTVE, Rodergas logró hacerse un nombre dentro del panorama español, aunque no consiguierá ganar la segunda edición de 'Operación Triunfo'.

Su carisma y personalidad le hicieron ser una de las concursantes más mediáticas de esa segunda temporada, y su talento la llevó a ser seleccionada para represenar a España en Eurivisión. Lo hizo el año 2003 con la canción 'Dime', y aunque no consiguió ganar, el 'single' fue muy bien recibido y fue el desencadenante de una gran carrera por venir. A lo largo de su extensa carrera ha sacado diferentes discos como 'Otra realidad', su albúm de debut en 2003.

Más tarde, en 2006 sacó 'My Own Way Home', para seguidamente publicar otro álbum en 2010 bajo el nombre de 'Segueix-me el fil'. En 2013, vio la luz su proyecto más personal e íntimo, con un álbum que destacaba por el uso de la lengua catalana y que se llamó 'Família'. Además, como hemos dicho la mujer siempre se ha interesado por el arte, e incluso ha llegado a formar parte de alguna que otra obra teatral, televisiva o del mundo cinematográfico.

Celebrando la Diada de una forma especial

Beth Rodergas siempre se ha caracterizado por ser una voz activa en la defensa de diferentes causas sociales. Además, la catalana siempre ha sido una firme defensora del uso del catalán en la música y en la cultura. Su compromiso con la identidad catalana es total, y su amor por a música de nuestro país se refleja perfectamente en muchas canciones.

Así pues, es normal que la cantante celebre por todo lo alto el día de la Diada del 11 de setiembre. Esta vez lo ha hecho de una forma muy especial, que ha hecho ilusión tanto a ella como a sus hijas. Todo esto fue posible gracias a su amigo Marc Sella, coach deportivo del FC Barcelona Femenino que les invitó a las instalaciones del club.

Allí, Beth y sus hijas pudieron conocer a sus ídolas. y no unas cualquiera. A través de su cuenta personal de Instagram, Rodergas ha publicado una serie de 'stories' donde vemos a sus hijas con diferentes jugadoras.

La primera de ella ha sido la defensa Mapi Léon. Más tarde, ha venido el plato fuerte con dos de las mejores jugadoras del mundo. La primera Alexia Putellas, a quién parece que le ha dicho unas palabras que han gustado mucho a la cantante.

| @bethrodergas

Por otro lado, también han podido conocer a la actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí. La cantante llamaba a la jugadora catalana como 'esta bestia parda' en un tono cariñoso y de admiración. Así pues, ella y su familia han vivido una Diada diferente, pero seguro que será inolvidable para ellos.