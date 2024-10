Bibiana Fernández se pronuncia tras los rumores de relación con Juan Carlos I

En los últimos días, el nombre de Bibiana Fernández ha vuelto a ocupar titulares tras los rumores que la relacionan sentimentalmente con Juan Carlos I. Aunque no es la primera vez que el Rey Emérito ha sido vinculado a mujeres del mundo del espectáculo, como Bárbara Rey. Esta vez ha sido la actriz y colaboradora de televisión quien ha tenido que dar explicaciones ante la prensa.

Habla sobre el exmonarca

Bibiana Fernández, siempre conocida por su franqueza y sentido del humor, ha aprovechado una reciente aparición pública para abordar los rumores. Según Fernández, nunca existió ningún romance con el Rey Emérito. “Nunca he tenido nada con Juan Carlos I, lo que pasa es que sale mi nombre en todos lados, pero no, no ha pasado nada”, aseguró tajante y con ironía.

Estos comentarios surgieron a raíz de toda la filtración de fotografías y audios del monarca con Bárbara Rey, lo que alimentó las especulaciones sobre las posibles relaciones amorosas del Rey. La relación del monarca con mujeres del mundo de la farándula ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón. Especialmente tras los rumores que circularon sobre Bárbara Rey (confirmados) y ahora, Bibiana Fernández.

Fernández, por su parte, desmintió en varias ocasiones cualquier tipo de relación amorosa con Juan Carlos I. Aunque en tono jocoso admitió que "no le habría importado" tener algo con él en el pasado. “Ya es tarde, a buenas horas, mangas verdes”, comentó entre risas, haciendo alusión a la avanzada edad del monarca.

La actriz aprovechó también para comentar sobre el escándalo que rodea a Bárbara Rey y sus vínculos con el Rey Emérito. Añadiendo que, aunque es un tema que parece del pasado, seguramente sigue afectando a los involucrados. Según Bibiana, quien podría estar más afectada por todo esto es Bárbara, pues siempre ha sido una figura más vulnerable en el escándalo.

| YouTube: Europa Press

El Rey Emérito, un mujeriego

Juan Carlos I, conocido por sus numerosos escándalos amorosos, no es ajeno a estas polémicas. Las especulaciones sobre sus relaciones han sido un tema constante en los medios de comunicación. Pero, en esta ocasión, Bibiana Fernández ha dejado claro que no tiene nada que ver con estas historias.

El nombre de Fernández se une, de esta manera, a la larga lista de mujeres que han sido vinculadas al Rey Emérito. Sin embargo, la actriz ha dejado bien claro que estos rumores son infundados y que, de haber existido algo, ella misma lo habría sabido. Este tipo de especulaciones sobre la vida amorosa de Juan Carlos I no son nuevas.

Desde hace años, ha habido rumores y testimonios que lo relacionan con diversas mujeres del ámbito del espectáculo. Pero esta vez Bibiana Fernández ha querido zanjar el asunto con su característico sentido del humor. Negando categóricamente cualquier vínculo con el Rey Emérito y pidiendo que su nombre no vuelva a ser relacionado en ese contexto.