El cambio de look de Ester Expósito revoluciona las redes: 'Parece...'

Ester Expósito se ha consolidado como una de las actrices más influyentes de su generación por su trabajo en la actuación y su presencia en el mundo de la moda. Desde su participación en la exitosa serie 'Élite', ha sido imagen de reconocidas marcas internacionales. Su elegancia y estilo han capturado la atención de firmas de lujo como Yves Saint Laurent y Bulgari, participando en diversas campañas publicitarias que destacan su atractivo y puesta en escena.

Expósito se ha convertido en un referente de moda, presente en importantes eventos y portadas de revistas. Además de colaborar con marcas de lujo, Ester ha aprovechado su popularidad en redes sociales para promocionar distintas colecciones. Es común verla compartiendo looks exclusivos, prendas de alta costura y colaboraciones con diseñadores emergentes.

Su capacidad para conectar con las audiencias jóvenes ha potenciado su influencia en la exigente industria de la moda, posicionándola como una musa contemporánea en este complicado 'mundillo'. La actriz sigue siendo una figura clave en pasarelas y lanzamientos de nuevas tendencias.

| @ester_exposito

Diversidad de opiniones en su nueva campaña

Ester Expósito ha impactado a todos sus seguidores con su nueva campaña de moda junto a la conocida y prestigiosa revista de moda 'Vogue'. En ella ha mostrado un cambio de 'look' muy radical que ha despertado diversidad de opiniones, aunque la mayoría han sido criticando su nuevo corte de pelo impactante. Este ha sido un intento transgresor de la actriz por causar sensación con un cambio radical de imagen que no ha acabado de convencer a la gente que la sigue.

En pocas palabras, se ha cortado el pelo y se lo ha teñido de negro, quedando en un resultado más que cuestionable. Teniendo en cuenta lo bien que le queda su 'look' natural, muchos no han entendido porqué ha optado por hacer este 'lavado de imagen' para su campaña de moda reciente. A los que les ha gustado este cambio, la han comparado con Cleopatra, destacando que ponga lo que se ponga, le quedará bien.

No obstante, los que no les ha gustado este corte de pelo han tirado de 'memes' y comparaciones horrendas que dejan en muy mal lugar a Ester Expósito. Y es que varios usuarios han destacado a modo de crítica que la han "peinado como a Peso Pluma", diciendo que se parece a él. No sabemos como debe haber recibido todos estos mensajes la actriz madrileña, y si realmente ella está contenta con este cambio de 'look'.

Aún así, tanto ella como 'Vogue' han conseguido lo que querían, que se hable de ella y la portada de la revista. Aunque esta vez esto le ha salido bastante mal a Ester, y no sorprendería si dentro de poco la vemos con otro corte de pelo más "agradable" a la vista.