FOTOS: El espectacular cambio de la catalana Neus Asensi... irreconocible

La famosa actriz catalana se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras, y su cambió ha sorprendido a más de uno. Después de años de rifirrafe con Santiago Segura, Neus parece ser que ha hecho las paces con el conocido director y actor español. Así pues, Asensi se ha dejado ver por la alfombra roja de la nueva película de Segura. Y, como podemos ver, esta irreconocible.

Los inicios de Santiago Segura en el mundo del cine fueron un tanto caóticos. Su consagración en el cine español fue gracias a Álex de la Iglesia, con quién ganó el Goya a mejor actor revelación por su papel en El dia de la Bestia. Después de esto, empezó a producir sus propios largometrajes. Uno de ellos fue Torrente, el brazo tonto de ley, donde participó Neus.

El de Carabanchel llegó a producir 4 películas de la saga Torrente y, entre otros proyectos, dejó de lado la franquicia para consagrarse en el cine para toda la familia. Esto empezó con Padre no hay más que uno (2019), y sigue a día de hoy, con la cuarta entrega de la saga. Así pues, en el estreno de este nuevo proyecto de Segura hemos podido ver a Neus, quién recientemente se reconcilió con el director español.

Sufrió explotación laboral

La relación entre Neus y Santiago llevaba años distanciada. En unos tuits publicados el año 2018, la actriz catalana denunciaba que Segura la explotó laboralmente, pagándole muy poco, o incluso trabajando gratis. "Un cameo en Marbella gratuito y 3 sesiones de curro mal pagado en Dominicana", explicó Neus en su cuenta oficial de X (Twitter).

Las quejas, pero, no iban tan solo por la precariedad laboral, si no también por los comportamientos y actitudes sexistas que tanto Santiago como su equipo tuvieron hacia ella. "Por cierto, hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás", afirmó la catalana refiriéndose a Torrente.

En su día, Neus se convirtió en toda una sensación por su papel. Sin embargo, con una revisión actual, podemos darnos cuenta de lo machista y desagradable que fue Santiago Segura con ella. Encasillándola en un simple objeto de deseo y seducción, el director no volvió a saber nada de Neus.

La actriz llegó incluso a subir una captura de pantalla dónde Santiago la había bloqueado. Ahora, la ha vuelto a desbloquear para hacer acto de presencia en la alfombra roja de su nueva película, Padre no hay más que uno 4. Dicha entrega se estrenó en los cines españoles el pasado 18 de julio.