Carlos Troya, Aitor de ‘Com si fos ahir’, sus fotos espectaculares:‘Lo que daría por…’

Uno de los personajes de la serie ‘Com si fos ahir’ de TV3 ha subido a Instagram unas fotos que han dejado boquiabiertos a sus fans. Se trata de Carlos Troya. El profesor en la serie catalana, aparte de obras audiovisuales, también es un actor de teatro en la vida real.

Su última intervención la hizo hace unos días en el Teatro Romano de Méridadelante de 3000 personas. Troya ha subido a las redes sociales un resumen fotográfico de sus intervenciones y aparece maquillado, con unas plataformas de 12 cm y una bata de cola.

Las reacciones de sus seguidores

Su casco, con piernas de muñecas de juguete, no ha dejado indiferentes a sus seguidores, que han reaccionado emocionados a la publicación. “Lo que daría por verte”, “¡Qué fantasía!” o “¡Qué pasada!” han sido alguno de los comentarios de los fans.

El actor, que cantó y bailó en la obra, se comparó irónicamente con la figura de Beyoncé. Tras su fantástica intervención en la serie podemos decir que, más o menos, se le parece.

Carlos Troya en ‘Com si fos ahir’

Carlos Troya ha sido una de las sorpresas de esta temporada en ‘Com si fos ahir’. Ha interpretado a Aitor, profesor del instituto en el que estudian Eric y Adrià. Eric es el hijo mayor de Noe y ella ha pasado la crisis de los cuarenta. Esto provocó que se apuntara a hacer otras actividades y una de ellas fue implicarse en el Consejo Escolar del centro. Allí coincidió con Aitor, que también es el tutor de su hijo.

En la primera escena los fans de la serie ya intuyeron lo que acabaría pasando. Y así fue. Aitor y Noe empezaron una relación que eran incapaces de detener. Al final Miquel se acabó enterando y aunque perdonó a Noe, ella se había enamorado de Aitor. Lo dejó todo por él.

La relación, con la convivencia de por medio, estaba destinada al fracaso. Eran muy diferentes. A la desesperada Aitor intentó que Noe se fuera con él de vacaciones durante cuatro meses. Y eso fue definitivo. Noe se dio cuenta que eran totalmente incompatibles y cortó la relación.

¿Volverá a aparecer en la temporada 8?

Miquel, que durante un tiempo salió con Vero, también la había dejado. Y en el capítulo final algo previsible: la reconciliación. Fue la escena final de la séptima temporada de ‘Com si fos ahir’. ¿Estará Aitor en la octava? En un reciente mensaje en #SafareigCSFA no dio pistas. En las próximas semanas se sabrá, pero todo indica que el personaje no saldrá más.