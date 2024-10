Cuando Bárbara Rey y Juan Carlos I despellejaban a Encarna Sánchez: 'Tiene...'

El nombre de Bárbara Rey se ha vuelto a poner sobre la palestra mediática en los últimos días. De su polémico romance con Juan Carlos I, por muchos años que hayan pasado, todavía quedan frentes abiertos que la sociedad reclamaba conocer. Y ahora, OKDiario ha dado un paso importante hacia el despeje de todas las incógnitas que restaban por resolver.

Este medio de comunicación está publicando en los últimos días los audios procedentes de conversaciones telefónicas entre los protagonistas de este romance. Y en uno de ellos, Juan Carlos I y Bárbara Rey charlaron sobre una de las periodistas más cotizadas y cercanas a la Casa Real en aquel momento, Encarna Sánchez. El emérito llamó a su amante para desahogarse, pues se sentía saturado por las constantes críticas a las que se veía sometido por esta profesional de la comunicación.

En especial, la periodista hizo un comentario sobre la Monarquía que no agradó en absoluto a Juan Carlos I. "La Encarna diciendo ayer que esto de tener una Monarquía que era más caro que tener una República… que para qué tenían que tener una Monarquía…". Y lo que le confesó en aquel momento Bárbara Rey, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie. En primer lugar aprovechó para sumarse a la lluvia de críticas.

"La Encarna Sánchez… que tiene una lengüita que Dios le ha dado. Tú ya sabes cómo son todas estas, ¿no? Este tipo de personas… ¡Bueno! Y esta mujer es muy resentida. Ataca y se mete muchísimo con todo el mundo y saca las cosas siempre fuera de contexto. Aprovecha la más mínima para sacar su mala leche", proclamó.

Y luego le confesó al emérito que sospechaba que la periodista estaba enamorada de ella: "Yo la conozco bastante, aunque hace muchísimos años que no hablo con ella porque…¡Bueno si la conoceré! Me la he tenido que quitar de encima como… No te quiero contar de qué manera, ¡puf!, cuando yo trabajaba en Barcelona. Me perseguía". Y luego añadió: "Uy, cuando me casé, por poco le da un ataque. Sí, sí, estaba completamente enamorada. ¡Pero, pero una cosa…! Yo tenía que esquivarla porque para mí era muy violento".

¿Quién es Encarna Sánchez?

Encarna Sánchez fue una destacada periodista y locutora española, conocida principalmente por su trabajo en la radio. Nacida en Almería en 1935, se convirtió en una figura influyente en la comunicación, sobre todo en la década de los 80 y 90. Su programa "Directamente Encarna", emitido por COPE, alcanzó una gran popularidad, destacándose por su estilo directo y por abordar temas de actualidad con un tono personal y, a menudo, controvertido. Encarna Sánchez fue pionera en el periodismo radiofónico, rompiendo barreras en un medio dominado por hombres. Falleció en 1996, dejando un importante legado en la historia de la radio española.