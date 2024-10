El curioso viaje de Biel Montoro (Com si fos ahir) por la Península Ibérica

Biel Montoro es un joven actor catalán que ha destacado en el cine y la televisión por su gran capacidad interpretativa y su carisma delante de las cámaras. Nacido en el 2000, Montoro ha participado en varias producciones en Catalunya, consolidándose como una de las promesas del cine catalán. Entre sus trabajos más destacados está su debut cinematográfico en la película 'Diecisiete'.

Esta cinta le permitió demostrar su talento y sensibilidad en un rol complejo. Su actuación fue muy bien recibida por la crítica, lo que lo catapultó como un rostro a seguir en el cine independiente.

Además de su éxito en el cine, Biel también ha tenido apariciones en series de televisión, donde ha seguido mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Su juventud no ha sido un impedimento para acumular una carrera prometedora, en la que ha sabido moverse entre proyectos más comerciales y otros de carácter más autoral. Actualmente le podemos encontrar haciendo el papel de Manel en 'Com si fos ahir', una serie de TV3 en la que lleva participando desde 2017.

Su último viaje

Antes de volver a las andaduras del trabajo con sus diferentes proyectos y su nueva temporada de 'Com si fos ahir', Biel nos ha mostrado sus curiosas vacaciones de verano. Lo ha hecho a través de su Instagram personal, donde nos ha enseñado como ha hecho un viaje un tanto diferente, haciendo una ruta por la península más que interesante. "Este verano me he dedicado a marear la perdiz y he visitado los cuatro extremos geográficos de la península ibérica", explicaba en la descripción de la publicación en su cuenta personal.

Así pues, nos ha hecho un resumen de estas largas visitas cargadas increíbles vistas, con unas fotografías que encantarán a cualquier amante de la naturaleza. Además, a través de la publicación también nos ha explicado cuáles son estos cuatro puntos geográficos y donde están ubicados en la península. "El extremo oeste o punto más occidental es Cabo da Roca, cerca de Sintra Portugal", comentaba en relación al primer lugar que visitó.

| @bielmontoro

Seguidamente nos habló del extremo norte o punto más septentrional, ubicado en Estaca de Bares, en la provincia de la Coruña, en Galicia. "El extremo sur o el punto más meridional es Punta de Tarifa, en la provincia de Cádiz en Andalucía", explicaba después de mencionar el segundo extremo de los cuatro en total. Finalmente, el último del que hablaba era el del extremo este, o punto más oriental, situado en el territorio catalán, concretamente en Cap de Creus, en la provinicia de Girona.

"Cerca de casa", mencionaba Biel cuando hablaba de esta última ubicación de su largo viaje por las tierras de la península ibérica. "Casi todas las fotos son de Joan Soler, quién me ha acompañado en (casi) toda esta aventura. El mapa del final también lo ha hecho él", mencionaba al final de la descripción.

Así pues, tras un verano en el que hemos visto como varias personalidades aprovechaban para desconectar en la playa, Biel ha optado por hacer algo distinto a ellos. "Por cierto, el extremo de la península en altura también os lo habéis hecho, eh!", explicaba un usuario en comentarios destacando la gran capacidad física del actor catalán.