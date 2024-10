La demoledora confesión de Juan Carlos I sobre Sofía: 'Y encima...'

La relación entre Juan Carlos I y la Reina Sofía ha estado marcada por constantes rumores de infidelidades a lo largo de los años. Desde el comienzo de su matrimonio, en 1962, su unión fue vista como un símbolo de estabilidad para la monarquía española. Sin embargo, las historias sobre las supuestas relaciones extramatrimoniales del rey comenzaron a surgir con fuerza en las décadas siguientes.

Estas especulaciones se intensificaron a medida que diversos medios de comunicación señalaban a varias mujeres que, presuntamente, habrían tenido vínculos sentimentales con el monarca. Lo que puso en entredicho la estabilidad del matrimonio y causó un notable impacto mediático.

Entre los rumores más sonados está el de Bárbara Rey, la actriz y vedette, cuya relación con Juan Carlos I fue uno de los escándalos más comentados en los 90. A pesar de que ni el Rey ni la Reina han hecho declaraciones públicas sobre estos asuntos, la percepción de una distancia entre ambos ha sido evidente en apariciones oficiales. La Reina Sofía, por su parte, ha mantenido una postura de discreción, aunque el desgaste de la relación a nivel personal ha sido objeto de constante especulación entre los medios.

Unas contundentes declaraciones en las grabaciones

Hemos podido repasar ya diferentes diálogos en los que estaban involucrados tanto el Rey Emérito Juan Carlos I y su amante Bárbara Rey, con unas apasionadas conversaciones entre ambas personalidades. También se han publicado una serie de confesiones por parte de la vedette en relación a la Reina Sofía, y como está intento deshacerse de la carrera de la presentadora. Ahora, el nombre de Sofía vuelve a ser el centro de atención en unas nuevas grabaciones filtradas por 'OK Diario'.

Y es que gracias a estas podemos saber que al Emérito no le daba miedo decir que el matrimonio con su mujer estaba totalmente roto. "Vida familiar ninguna, en verano algo más, pero no hablamos. Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla, y encima, aguanta, no se va con otro", explicaba el Rey a Bárbara.

Además, sus confesiones con su amante dejaban ver que el Rey le daba parte de culpa a su mujer por la ruptura del matrimonio. "Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije: Mira, esto no vuelve, ¿por qué fue? Pues, mira, por culpa mía y culpa de ella", comentaba el Emérito.

Por otro lado, también hablaba de como el Rey le dijo a su mujer que se organizara su vida personal. "El otro día, cuando yo me fui a Palma de Mallorca, ella se fue a París y a Londres, pues muy bien, me pareció muy bien, pues perfecto". Todas estas 'malas vibras' en la relación entre los ambos Eméritos eran un secreto a voces que ahora se han confirmado.