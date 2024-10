Claro testimonio de Cèlia Espanya, víctima de agresión sexual: 'Tengo ganas de...'

Los seguidores de la influencer catalana Cèlia Espanya habrán visto en su perfil de Tiktok en el que compar´tia un relato sobre una agresión sexual que ha sufrido mientras viajaba en autobús. En el vídeo, Cèlia explica cómo vivió una situación aterradora, en la que un desconocido la acosó sexualmente durante el trayecto, dejándola en un estado de impotencia y temor. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el creciente problema de las agresiones sexuales en el transporte público, y cómo las mujeres están constantemente expuestas a este tipo de comportamientos delictivos.

El testimonio de Cèlia Espanya

Con lágrimas en los ojos y una mezcla de rabia y tristeza, Cèlia Espanya contó en su vídeo cómo sucedió el incidente. Según relata, el hombre comenzó a comportarse de manera inapropiada, invadiendo su espacio personal y realizando gestos obscenos. En concreto, le tocó el culo y también los genitales. A pesar de que Cèlia intentó moverse y alejarse, el acoso continuó durante el trayecto, también con miradas lascivas. La influencer confesó que se sintió indefensa y aterrorizada, y aunque intentó pedir ayuda, la situación la paralizó por completo. Al final del vídeo, Cèlia expresa su frustración al recordar lo sucedido y lanza un mensaje de concienciación a todas las mujeres: "Tengo ganas de que esto pare... No deberíamos tener miedo de viajar solas".

Este tipo de situaciones son, lamentablemente, cada vez más frecuentes en el transporte público. Las agresiones sexuales en espacios como autobuses, trenes y metros han aumentado de manera preocupante, y el testimonio de Cèlia Espanya es un recordatorio de que este problema sigue siendo una realidad diaria para muchas mujeres. Y a juzgar por su testimonio, queda claro que conlleva secuelas emocionales.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Este tipo de delitos no paran de crecer

El caso de Cèlia Espanya no es aislado. En los últimos años, los episodios de agresiones sexuales en el transporte público han ido en aumento en toda España. Muchas mujeres no lo denuncian por miedo, vergüenza o porque no confían en el sistema judicial y de esto se aprovechan los delincuentes.

Aunque en los últimos años se han implementado algunas medidas, como la instalación de cámaras de vigilancia o la creación de aplicaciones móviles para reportar incidentes, muchas mujeres siguen sintiendo que no están lo suficientemente protegidas. Pero son necesarias más pedidas, preventivas y punitivas.

Un llamada a la acción

Estas palabras ponen en evidencia la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a las usuarias de estos servicios. La influencer ha pedido más seguridad y ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que implementen políticas más estrictas que eviten que estos incidentes se sigan repitiendo.

Hace falta más personal de seguridad y, sobre todo, más firmeza de policías, fiscales y jueces a la hora de valorar estos hechos delictivos. Los usuarios de redes sociales critican que en el caso de que los presuntos autores son detenidos, salen a la calle por la otra puerta y vuelven a repetir sus actos.