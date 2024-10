La divertida interpretación de Andreu Buenafuente de las memorias de Juan Carlos I

Andreu Buenafuente comenzó su carrera televisiva en TV3, donde rápidamente se consolidó como uno de los rostros más carismáticos y creativos de la cadena. Uno de sus primeros éxitos fue el programa 'Sense Títol', emitido a mediados de los años 90, que combinaba humor, entrevistas y sketches en directo. Este formato permitió a Buenafuente mostrar su habilidad como presentador y humorista.

Captando la atención del público catalán y creando un estilo único que fusionaba la crítica social con el humor irónico. Además de 'Sense Títol', Buenafuente continuó su éxito en TV3 con programas como 'La Cosa Nostra', donde consolidó su estilo irreverente y desenfadado. A través de su colaboración con TV3, Buenafuente no solo dejó su huella en el ámbito del humor televisivo.

Sino que también ayudó a forjar una nueva forma de hacer programas de entretenimiento en Catalunya. Su paso por la cadena le permitió desarrollar su carrera y le dio la plataforma para lanzarse a la televisión española. Ahora, en TV3 presenta 'Vosaltres mateixos', un espacio de humor y actualidad en el que nos ha dejado un 'momentazo' hablando del Rey Emérito Juan Carlos I y sus memorias.

La graciosa imitación del Emérito

En el ya mencionado programa 'Vosaltres mateixos', el humorista Andreu Buenafuente aprovechó la noticia de que el Rey Emérito Juan Carlos I iba a publicar unas memorias para tirar de humor. Buenafuente introducía el 'sketch' con las siguientes palabras, "El Emérito publicará su historia en unas memorias. Primera noticia: el Rey tiene memoria histórica", explicaba el presentador que hizo al público romper en risas y aplausos.

"Nosotros hemos tenido acceso y haremos ahora mismo una lectura en exclusiva de algunos fragmentos", decía Andreu antes de empezar a imitar al Emérito en un tono humorístico. "Estoy muy contento porque en este diario sale solo lo que yo quiero. Como en el resto de diario de España".

"23-F, golpe de estado, tengo dos discursos preparados según lo que pase, los dos acaban con 'Golpe de Estado, el que tengo aquí colgado'", añadía Andreu a su excelente imitación. "Hoy, regata, hoy regata, hoy regata, hoy Renata, que recuerdos!", explicaba el hombre haciendo alusión a los escándalos de amantes en los que se ha visto envuelto el Rey Emérito.

"Hoy, Cristina nos ha presentado a su nuevo novio, Iñaki. Es tan alto como nosotros, pero que yo sepa no es hijo mío. Creo que nos llevaremos muy bien, tenemos valores muy similares", mencionaba tirando de ironía el presentador catalán.

"Hoy ha nacido Froilán, tiene pinta que hará grandes cosas en la vida. Hoy Froilán se ha disparado en un pie, madre mía, ha salido al abuelo, eh?", leía Andreu en uno de los momentos más graciosos de su largo monólogo.

"3 de octubre, he visto a mi hijo en la televisión hablando del 1 de octubre en Catalunya. Ha sido un error, yo nunca habría dado un discurso un día que no es Navidad. Y ya está, si queréis más, lo pagáis vosotros, como todo lo que hecho en la vida, este libro al contrario de mí, no defrauda", finalizaba el bueno de Andreu.