Esta es la edad de Cristina Puig, nadie lo diría

Hace tiempo que no aparece en TV3, pero todo el mundo sabe quién es y recordará a la periodista Cristina Puig. Sus seguidores saben perfectamente como es actualmente, pero quienes no la sigan en Instagram, también tienen un retrato mental de como es. Ahora imaginad qué edad tiene y, seguramente, os vais a equivocar. Su aspecto juvenil hace que todos nosotros nos equivoquemos. Y de mucha diferencia.

Cristina Puig ha superado los 50 años. En concreto tiene 52 años. En su cuenta de Instagram, hace unos días, publicó una imagen con dos velas. Una del número 5 y una del número 2. Es decir, 52. 52 años. Increíble. I que per molts anys més afegint espelmes al pastís. Rápidamente recibía las felicitaciones de otros compañeros de profesión, como el periodista Jordi Basté: "estupenda".

Los comentarios de gente anónima no han tardado en aparecer. Los usuarios también se unen a los comentarios del periodista de Rac1 y le recuerdan que no parece que tenga esta edad. Que está estupenda, que está perfecta. "Moltes felicitats", "moltes felicitats preciosa", "per molts anys". "Per molts i molts anys!!!", decía el actor y humorista Quim Masferrer.

Cristina Puig: más de 20 años de periodista

Cristina Puig comenzó su carrera profesional en TV3, la cadena pública catalana, donde tuvo su primer contacto con el gran público trabajando en El Club, un programa de entretenimiento y actualidad presentado por Albert Om. En este espacio, Puig se destacó por su frescura y dinamismo, lo que le permitió ganar popularidad entre los espectadores y sentar las bases de una carrera mediática de largo recorrido.

| TV3, XCatalunya

A lo largo de los años, Puig se ha caracterizado por su capacidad para abordar temas de actualidad con profundidad y rigor. Sin embargo, su gran salto a la fama se produjo cuando asumió la conducción en solitario del programa Preguntes Freqüents (FAQS), uno de los programas más seguidos de la televisión catalana, que se emitía los sábados. Sustituyó a Ricard Ustrell y fue sustituida por Laura Rosel.

Además de su trabajo en televisión, Cristina Puig ha sido una habitual tertuliana en RAC1 todos los viernes, junto a otros tertulianos como Glòria Serra, Jordi Bosch y Ernest Folch. Es la habitual tertulia de cada día de la semana, en la que cada día intervienen periodistas y comunicadores diferentes.

Además de su trabajo en TV3, Cristina Puig también ha tenido experiencia en medios de comunicación nacionales, trabajando durante un periodo en Televisión Española. Durante su etapa en la cadena pública española, Puig estuvo al frente de varios informativos, donde mostró su profesionalismo en la cobertura de noticias de ámbito nacional e internacional.