El encuentro de Mari Pau Huguet con Bruce Springsteen: 'Yo no sabía...'

La periodista catalana Mari Pau Huguet ha sorprendido al público con un tono simpático, informal y desenfadado al que no estamos acostumbrados. Durante la entrevista en el programa 'El Búnquer' de Catalunya Ràdio, presentado por Peyu, Jair Domínguez y Neus Rossell ha explicado una anécdota en torno al cantante Bruce Springsteen. Los hechos sucedieron hace años, pero la periodista de Lleida nunca lo había contado hasta el momento.

El Búnquer es un programa conocido por sus entrevistas desenfadadas en las que se ve el lado más humano de los entrevistados. El escenario simula un búnquer, un sitio desconocido donde se graba el programa. Mari Pau Huguet ha explicado que coincidió con el guitarrista sin saber quién era: "Yo no sabía quién era Bruce Springsteen", confesó entre risas.

Springsteen es ampliamente conocido por todos los amantes de la música. Es uno de los músicos más importantes de las últimas décadas y ha sorprendido a muchos que una figura como Mari Pau Huguet no conociera su trayectoria y su persona. Seguro que a partir de aquel momento, cuando le avisaron de quién era, ya empezó a conocerlo.

La periodista ha reconocido que se bañó con Bruce Springsteen en la piscina del Hotel Florida de Barcelona: "Yo no sabía quién era, pero es verdad que no tenía mal aspecto, llevaba un bañador negro. La chica de relaciones públicas vino y me lo presentó y él me invitó a uno de sus conciertos en el Camp Nou. Después de esto, me dijo que qué hacía aquella noche y yo le dije que nada...", ha explicado, para luego continuar diciendo, entre bromas, que "no tenía ninguna intención de ligar conmigo". Luego ha explicado que "después del concierto lo llamé y ya no me contestó nadie...", ha concluido.

| TV3

La trayectoria de Mari Pau Huguet

Mari Pau Huguet es una de las periodistas más destacadas en la televisión catalana. Ha presentado muchos programas, como 'Bon dia Catalunya', 'l'hora de Mari Pau Huguet' o el 'Tvist' entre muchos otros. Aunque ha estado muchos años sin aparecer en la pequeña pantalla pronto se ganó el cariño de la audiencia gracias a su carácter simpático y cercano. A lo largo de los años, ha entrevistado a personalidades de todos los ámbitos, desde la política hasta el mundo del espectáculo, siempre mostrando una gran versatilidad y capacidad para conectar con los invitados y con el público.

En su visita a El Búnquer, no solo habló de Bruce Springsteen, sino que también mostró su lado más simpático y amable. En este sentido, se atrevió a probar un pimiento picante, entre las risas de los entrevistadores y de los invitados.