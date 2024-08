Enésimo problema de salud para Kiko Rivera

Kiko Rivera, conocido por ser el hijo de la cantante Isabel Pantoja, ha sido el foco de las cámaras por sus recientes problemas de salud que han afectado a su vida profesional y privada. Tras un año marcado por tensiones familiares, Kiko ha intentado relanzar su carrera y su imagen pública acercándose al mundo de los "streamers" y la creación de contenido online, pero sus esfuerzos han dejado mucho que desear.

Kiko ha mostrado un comportamiento bastante polémico en lo personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones familiares. Después de exponer públicamente sus problemas con su madre, Isabel Pantoja, y protagonizar un espectáculo lamentable con sus declaraciones, parece que ha optado por un cambio de rumbo, pero la credibilidad de esta supuesta reconciliación es cuestionable.

Muchas personas ven en esta nueva actitud un simple intento de limpiar su imagen, más que un verdadero deseo de aprender de sus errores y redimirse. Su inestabilidad emocional y la tendencia a hablar sobre sus dramas familiares en medios como Telecinco no ha hecho más que desgastar la imagen pública de su familia, que ya de por sí es objeto de críticas por la mayoría de población.

En cuanto a su carrera profesional, "Paquirrín" sigue apostando por su faceta como DJ, aunque con resultados bastante mediocres. A pesar de sus intentos por mantenerse relevante en la industria musical, su música, una mezcla genérica de reguetón y ritmos urbanos, carece de innovación y originalidad. Sus lanzamientos recientes han pasado sin pena ni gloria. Su insistencia en seguir una carrera musical, parece más una lucha por aferrarse a la fama que un verdadero compromiso con una pasión por el mundo de la música.

Recientes problemas de salud

Como hemos dicho, el hijo de Pantoja ha intentado volver a lo grande como DJ, pero su última actuación en un chiringuito de Rota, Cádiz, ha sido muy extraña y cuestionada por todos los presentes, debido al estado en el que se encontraba Kiko. Siendo una sesión al aire libre, el evento dejó muy tocado físicamente a Rivera, y su estado de salud volvió a ser el foco de los medios.

"Paquirrín" ha atravesado bastantes problemas de salud en los últimos años, y ha reconocido que el día del festival en Rota, su actuación duró más de lo previsto y eso lo ocasionó estar en el estado que le vieron sus fans. El mismo Kiko ha hablado en redes sociales, diciendo que se encuentra recuperándose de sus más que continuados problemas de salud.

| Instagram

Para intentar cambiar esto, Rivera ha intentado perder peso, a la vez que ha dejado de fumar y de tomar drogas. Todo esto no lo hizo hasta que la vida le dio una segunda oportunidad en forma de ictus hace cosa de un año. "Cuando entré con el ictus no era el primero que me daba, era el segundo", explicó Rivera en una entrevista. En la misma dijo que los doctores le habían informado de que este era el segundo, ya que sin darse cuenta en el pasado ya había sufrido uno. "El tercero ya era motivo de muerte", explicó Kiko.