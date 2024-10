La entrevista más personal a Berta Castañé (Com si fos ahir): Soy actriz, no...

Berta Castañé es una joven actriz catalana que ha destacado rápidamente en el panorama televisivo y cinematográfico. Su salto a la fama llegó con su participación en la popular serie de televisión 'Bajo sospecha', donde interpretó a la pequeña Nuria Vega. Desde entonces, ha participado en diversas producciones, consolidando su carrera a una temprana edad.

Su naturalidad frente a las cámaras y su capacidad para interpretar personajes complejos la han convertido en una de las actrices jóvenes más prometedoras de su generación en toda Catalunya. Además de su trabajo en 'Bajo sospecha', Berta ha seguido participando en importantes proyectos televisivos. Como la serie 'Com si fos ahir', producida por TV3, donde tuvo el papel de Júlia, la hija de Eva.

A pesar de su juventud, ha demostrado una gran profesionalidad y talento, ganándose el reconocimiento tanto del público como de la crítica. Ahora, la actriz catalana nos ha dejado una entrevista más que curiosa en la que se abre en canal para hablar de diferentes temas de los cuales pocas veces ha hablado. En ella, la joven repasa su corta pero laureada trayectoria como intérprete, hablando de sus próximos estrenos, sus inquietudes y sus aspiraciones.

Una entrevista diferente

A través de una publicación compartida en su Instagram personal, Berta Castañé nos mostró que había hecho una sesión fotográfica y una entrevista con el diario 'El Plural'. En una charla muy íntima, la joven chica hablaba de como estaba actualmente, poniendo los pies en el suelo para ver todo lo que ha conseguido ya a su corta edad.

"Muy contenta de haber trabajado tanto estos meses, aunque un poco cansada, el cuerpo me está pidiendo descansar. Muchas veces no lo escuchamos porque solo pensamos en trabajar, trabajar y trabajar. Pero hay que descansar también, que es lo que me toca ahora", explicaba Berta al inicio de la entrevista.

Seguidamente, Castañé hablaba de los últimos proyectos en los que ha estado involucrada recientemente. "En la película 'Fin de curso', empezamos con los ensayos en diciembre y acabamos de rodar en mayo, fue una brutalidad grabarlo. Después, 'Sigue mi voz', que se va a estrenar en cines el día de los enamorados y después en Amazon Prime, y ahora, acabo de terminar una serie la semana pasada".

| @berta_castane

Además, también ha tenido tiempo para mencionar uno de los temas que más persigue a la joven actriz, ya que muchos la confunden con una 'influencer' en vez de una actriz. "Yo no soy influencer, respeto totalmente su trabajo, pero yo soy actriz", afirmaba con contundencia Berta en la entrevista.

"En mi Instagram subo el contenido que me da la gana, también de mi vida personal o de trabajo, si me apetece. No quiero tener esa responsabilidad, que indirectamente la tengo, de influenciar a la gente, porque al final soy un perfil público. Pero que la gente coja lo que quiera", añadía a su reflexión.