Felipe y Letizia con Juan Carlos I: Máxima tensión por las fotos con Bárbara Rey

Ya hace años que las relaciones en la familia Borbón-Grecia no pasan por un buen momento. Hay enfrentamientos de todo tipo y a varias bandas. En este sentido, Letizia Ortiz, reina consorte de España, nunca ha tenido gran aceptación entre su familia política. Fue Juan Carlos I quien más difíciles le puso las cosas y tampoco ha tenido un gran feeling con sus cuñadas, Cristina y Elena de Borbón.

El distanciamiento se acentúo cuando Felipe VI ascendió al trono y tomó una serie de decisiones. En este sentido, no apoyar a su hermana durante el juicio del caso Noos implicó la ruptura entre dos hermanos que siempre habían estado muy unidos. Los escándalos de su padre y el hecho de 'invitarle' a irse fuera de España han sido claves para que su relación con el anterior monarca sea mala.

Pese a todo, Juan Carlos I vuelve de vez en cuando, especialmente para pasar tiempo de ocio junto a amigos. En su última visita también ha aprovechado para estar con su nieta Leonor. Un encuentro al que también acudieron los actuales Reyes de España.

Una coincidencia que no ha hecho gracia a Letizia Ortiz

La reunión familiar tuvo lugar en Galicia, mientras la princesa Leonor sigue sus estudios en la Escuela Naval de Marín. A pesar de la cordialidad aparente, el contexto no podría ser más complicado. La publicación de las fotos de Juan Carlos y Bárbara Rey, que han circulado en medios europeos, ha hecho que las miradas se centren nuevamente en los escándalos amorosos del emérito, que no es ajeno a la polémica debido a su pasado con múltiples amantes, incluyendo la famosa actriz y vedette española, Bárbara Rey.

El encuentro entre Felipe VI, la reina Letizia y el rey emérito Juan Carlos I ha generado un gran revuelo, especialmente por la reciente filtración de estas fotos comprometedoras de Juan Carlos I con la actriz Bárbara Rey. Aunque se corresponden a la época en que eran amantes, no se habla de otra cosa en la prensa y en los programas del corazón.

Lo cierto es que la aparición de estas fotos no ha podido llegar en peor momento para la Casa Real. La reina Letizia, quien ha mantenido una relación tensa con Juan Carlos I desde sus primeros años como consorte, según diversas fuentes, se mostró distante y evitó hacer más comentarios al respecto de la reunión, limitándose a decir que todo había ido "muy bien". No obstante, los expertos en monarquía aseguran que Letizia, una figura estricta con su imagen pública, no ve con buenos ojos los continuos escándalos que afectan al padre de su esposo.

La Reina Sofía, de boda en Atenas

Este nuevo escándalo no solo afecta la relación entre Felipe VI y su padre, sino que también añade presión sobre la reina Sofía, quien, aunque se mantiene en público al margen de estos asuntos, siempre ha estado en el centro de las polémicas sobre las infidelidades del emérito. Mientras Sofía reaparecía en Atenas para la boda de un miembro de la realeza griega, la familia en España intentaba manejar la tormenta mediática que se avecina.