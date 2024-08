Gambas de 'Joc de Cartes' escandalizan a una concursante: 'Me estoy encontrando...'

‘Joc de Cartes Estiu’ visitaba ayer el Port Vell de Barcelona para conocer cuál es el mejor restaurante de la zona. El primer restaurante participante fue La cala. No era un restaurante al uso. Más bien un bar con una amplia terraza y muy enfocado al turista extranjero. Juan Francisco y Edgar recibieron a Marc Ribas y al resto de comensales.

La experiencia no fue buena. No gustó ni el espacio ni las cartas – muy extensas y que encima se enganchaban – ni la comida. Mucho producto elaborado fuera e incluso un exceso de cantidad en algunos platos. Fueron de más a menos. La nota final, muy baja. Apenas un 4’6 destacando negativamente el 3’5 en comida. Más adelante veremos un detalle que no gustó nada.

| TV3

Éxito de la Brisa entre sus rivales

El siguiente restaurante era la Brisa, perteneciente a un grupo de restauración. La propuesta fue defendida por Carla y Mariona, directoras de comunicación y de eventos del restaurante y, aunque no se ha especificado, posiblemente del grupo en general. Un espacio muy grande ideal para un gran número de comensales.

La comida gustó aunque hubo algunas críticas. Lo mismo ocurrió en la cocina, muy bien equipada pero con paellas muy gastadas. Marc, del Rooster amb Bubbles, criticó la falta de personalidad del restaurante. Finalmente la nota fue de un 7’7, destacando la cocina y el servicio.

La propuesta con más Historia no triunfa

Finalmente la propuesta más original y arriesgada. Marc y su madre Anna Maria representaron el Rooster and Bubbles. Un restaurante con 62 años de historia y con mucha presencia del fundador, el abuelo de Marc, a través de fotos antiguas. El abuelo del actual propietario innovó con el clásico pollo al ast incorporando el cava. Y de ahí el nombre actual del restaurante. Marc le ha dado un enfoque más moderno aunque no ha sido muy entendido por sus rivales. No obstante su comportamiento tampoco gustó mucho en redes.

Críticas a las croquetas por poco pollo aunque la realidad es que fueron Top 25 España. Un comentario machista de Marc, que no escucharon sus rivales pero sí que ha salido en antena, no le dejó en buen lugar. Los postres caseros gustaron bastante. La nota fue baja, un 5’5. La comida suspendida. Fue una de las sorpresas negativas de la noche.

Marc Ribas confirma el ganador

Todo parecía decidido y Marc Ribas acabó de confirmar la victoria incontestable de la Brisa. Mejor restaurante del Port Vell de Barcelona. Un 8’8 frente al 6’6 del Rooster y el 6’4 de la Cala evidenciaba que a Marc también le gustó más la propuesta de Carla y Mariona. Y para rematar el plato estrella. Medio punto más para la Brisa gracias a su ‘Paella brisa’, un arroz mar y montaña muy bien ejecutado.

| TV3

Momento tenso por 'culpa' de las gambas

Uno de los momentos más tensos se ha vivido en el primer restaurante, en la Cala. Anna Maria ha pedido unas gambas al ajillo y han sido un auténtico desastre. Exceso de aceite, mal hechas y con arena. ‘Me estoy encontrando arena’, ha exclamado indignada Anna Maria. Con este panorama se entiende la nota final.