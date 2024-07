Guerra del Ayuntamiento de Barcelona contra Gerard Piqué

El exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué, sigue protagonizando capítulos controvertidos que lo sitúan en el primer plano mediático. El último de ellos lo relaciona directamente con el ayuntamiento de Barcelona.

A partir de una información de Crónica Global, se ha sabido que Piqué ha sido sancionado por el ayuntamiento de la ciudad condal por no haber abonado el gravamen local. Según parece el actual empresario catalán de 37 años, no ha abonado el importe correspondiente al vado que tiene en una de sus propiedades, en el barrio de Pedralbes, lo que ha generado una severa sanción por parte del consistorio. Desde el ayuntamiento, han optado por colocar unos bolardos en la entrada para así impedir el acceso de automóviles. Una solución que los vecinos de la lujosa zona barcelonesa consideran que altera la estética de la calle: "Son los únicos de la calle. Son feos y no los tienen el resto de residentes. Piqué se lo pudo haber ahorrado pagando la correspondiente tasa municipal, como todos nosotros".

Gerard Piqué no tiene muy contentos a los vecinos de su mansión en el prestigioso barrio de Pedralbes ni al ayuntamiento de su ciudad. A veces, parece que les conviene recordar que, a pesar de su enorme fortuna y sus ostentosas posesiones, también son ciudadanos como todos y están obligados a pagar los impuestos correspondientes, como cualquier otro residente. El éxito y la fama no dan derecho a redefinir las normas por cuenta propia.

El barrio más rico de Barcelona

Pedralbes-Sarrià es el barrio más rico de la capital catalana, con una renta media de 98.000 euros al año. A poca distancia se sitúa el distrito de Vallvidrera-Tibidabo y les Planes, con una renda de poco más de 96.000 euros. Según un estudio de Expansión, "Pedralbes es el barrio de lujo que mejor resiste a la inestabilidad económica y política. La zona no puede crecer más, lo que favorece el alza de precios, que en 2021 se situaron de promedio en torno a los 6.000 euros por metro cuadrado en el caso de las compraventas".

En el mismo estudio también se destaca que "las viviendas de segunda mano son muy buscadas y las nuevas promociones son escasas en un barrio tradicionalmente muy vinculado a la burguesía catalana. Pese a ello, la presencia de vecinos que proceden de otros países no para de crecer, gracias a la cercanía con el Aeropuerto de El Prat, los colegios internacionales y la presencia de las dos principales escuelas de negocio de la ciudad: Esade e IESE".

El núcleo sobre el que gira Pedralbes es un conjunto monumental del siglo XII, un monasterio gótico, donde sigue viviendo una comunidad de clarisas. Según el consejero delegado de la consultora y gestora inmobiliaria 3Capital, Tomás-Marc García Permanyer, "en una compraventa, el metro cuadrado puede llegar a los 7.000 euros y en cuanto a los alquileres, la zona está en un rango alto. El importe del metro cuadrado se sitúa en torno a entre 17 y 18 euros, unas cantidades que no son disparatadas, puesto que la media de la ciudad ronda los 15 euros".