Inesperado récord de Julián Muñoz en Catalunya

El pasado martes 24 de septiembre conocimos la muerte de Julián Muñoz. Llevaba días hospitalizado y los médicos que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El ex alcalde de Marbella, también conocido por ser el ex marido de Isabel Pantoja, fue el 'protagonista' de una entrevista póstuma que se emitió en Telecinco en el programa 'De viernes'.

Los datos en Catalunya fueron notables. El 15,7% de los catalanes que encendieron la televisión se interesaron por su programa. Unos números que mejoraron en España, con el 19,9% de cuota de pantalla. A mucha distancia quedó 'El Hormiguero' de Pablo Motos, con 131.000 espectadores y un 6,8% de espectadores catalanes (un 16,2% en España), demostrando que el proyecto está de capa caída.

El partido entre el FC Barcelona y el Getafe, que tuvo lugar en Movistar+ consiguió 230.000 espectadores y un 11,9%. El Telenoticies Vespre de Toni Cruanyes lideró la franja, con un gran 17,4% y 334.000 espectadores. Todavía en TV3, Polis consiguió 214.000 espectadores y un 11,3% y ganó a 'La Revuelta' de David Broncano, que frenó y se quedó con 205.000 espectadores y un 10,4% de los espectadores (un 16,1% en España).

Entrevista a Julián Muñoz

El ex alcalde dejó grabadas unos fragmentos de la entrevista para que se emitieran una vez se conociera su muerte. Las palabras son recientes, pues se enregistraron sólo 20 días antes de morir. Padecía un cáncer de pulmón y no lo ha superado. En la entrevista tocó temas polémicos y de gran interés, como su relación con Isabel Pantoja, la corrupción de Marbella y su relación con Jesús Gil.

Ganó mucho dinero gracias a Marbella

“No pagaba prácticamente en ningún sitio. Vivía como un marqués”, dijo. Explicó que ganó grandes cantidades de dinero trabajando a las órdenes de Gil y gracias a la posesión de varias empresas municipales de Marbella.

“Había cuatro o cinco promotores que eran los que ponían el dinero, que o te daban un dinero determinado para hacer el convenio o a cambio de la licencia. Otra opción era construir un edificio, te quedabas una planta de tres o cuatro pisos (gratis) y la vendías a precio de mercado habiéndote costado cero. Así de fácil era ganar dinero”, explicó.

Relación con Isabel Pantoja

“Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros. Fue mi perdición”, explicó, después de criticarla por como terminó su relación. “Me dejó tirado y sin nada, en la puta miseria. Le pagué 40 millones en billetes para que no se fuera a América porque estaba encoñado. Se lo fundió todo”.

“Cuando salí de la cárcel no tenía nada, se lo había quedado todo ella. De la venta de la casa de La Pera no me llevé ni una peseta, ni el estudio de grabación que monté y pagué, ni los muebles ni nada. Se quedó con mi patrimonio entero”, agregó.