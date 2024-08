Jordi Cruz y Rebecca Lima eligen una fecha emotiva para su boda

A pesar de llevar varios años ya de relación, Jordi Cruz y Rebecca Lima han oficializado que van a casarse a través de la revista "Hola", donde han dado una entrevista exclusiva. El chef televisivo y la arquitecta brasileña han emocionado a todos cuando han dado a conocer el día que van a casarse, ya que no se trata de una elección tribal. Lo harán el 24 de agosto, ya que ese día va a coincidir con el bautizo de su hijo, Noah, el cual fue bautizado el 21 de agosto de 2023.

"Nos hacía ilusión celebrar nuestra boda en los días posteriores al primer aniversario de Noah. Será una fiesta para nosotros y, evidentemente, también para él, y no puede faltar de ninguna de las maneras", explicaba la pareja que, con este gesto, ya se ha ganado el cariño y el respeto de todo el mundo.

"El buen gusto de Becca y su capacidad para montar fiestas divertidas y maravillosas... Pienso que nos quedará una fiesta espectacular, gastronómica y muy bonita", mencionaba Cruz. "Le hace una ilusión increíble... Rebecca ha logrado que me haga mucha ilusión este día, y yo he logrado que no sea una fiesta de seis días", añadió el chef.

Una relación sincera

Jordi Cruz y Rebecca Lima comenzaron a salir en 2019. Los dos se conocieron a través de amigos en común y rápidamente se hicieron inseparables. Ambos son muy activos en sus redes sociales, donde comparten momentos de su vida juntos. Aunque mantienen cierta privacidad, no dudan en mostrar su cariño y apoyo mutuo en plataformas como Instagram.

En sus cuentas oficiales podemos ver como disfrutan de la compañía del otro en viajes, cenas en restaurantes y momentos cotidianos que demuestran que la suya es una relación sincera. La pareja ha compartido varias veces que disfrutan de una vida tranquila y hogareña cuando no están trabajando. Les gusta cocinar juntos y explorar nuevas recetas y sabores, algo natural dado el talento culinario de Jordi.

En diferentes entrevistas, Jordi ha hablado con cariño y respeto sobre Rebecca, destacando su inteligencia, belleza y capacidad de comprensión. Por su lado, Rebecca también ha expresado su admiración por Jordi, tanto en términos profesionales como personales, señalando que él es una fuente constante de inspiración y apoyo.

Además, aunque cada uno sigue con sus respectivas carreras, no descartan la posibilidad de colaborar en proyectos futuros que puedan combinar sus talentos en gastronomía y diseño. Por su parte, Rebecca sigue centrada en su carrera como arquitecta y urbanista, y en su gran proyecto personal "Inti", una marca de ropa minimalista.

Jordi continúa siendo una figura destacada en el mundo de la gastronomía y la televisión. Como chef ejecutivo del restaurante ABaC en Barcelona, sigue innovando y manteniendo los altos estándares que han llevado al restaurante a ser galardonado con tres estrellas Michelin. A la vez, sigue compaginando su restaurante con su participación como juez en el famoso programa "Masterchef".