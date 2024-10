La jugada que Bárbara Rey intentó con Mario Conde: 'Dile a él...'

Recientemente, han salido a la luz audios que implican a Bárbara Rey, conocida actriz y vedette, y al Rey Emérito Juan Carlos I, generando un gran revuelo mediático. En estos audios, grabados durante los años 90, Bárbara Rey habla sobre su relación con el monarca, detallando varios de los momentos íntimos y confidencias que compartió con el Emérito. Además, se menciona que la actriz habría recibido importantes sumas de dinero para mantener silencio sobre su vínculo con el Rey.

Estos audios confirman los rumores que durante años han circulado sobre la relación entre ambos, y la polémica en torno a las finanzas del Emérito. La filtración ha generado un debate no solo por los detalles de su relación, sino también por las implicaciones que esto tiene en la imagen pública de Juan Carlos I. La figura de Bárbara Rey ha vuelto a estar en el foco mediático.

Y muchos se preguntan sobre las repercusiones que estos audios podrían tener en los círculos políticos y sociales españoles. Aunque la Casa Real no ha emitido declaraciones al respecto, la situación añade una nueva capa de controversia en torno al Rey Emérito y sus numerosas relaciones pasadas. Ahora, pero, en uno de los nuevos audios filtrados por 'OK Diario' aparece otra persona en las palabras de Bárbara Rey, la cual es ni más ni menos que Mario Conde.

Intentó utilizarle

Dentro de estos 'Bárbaraleaks', uno de los hechos que más revuelo ha tenido ha sido los constantes chantajes de la vedette hacia el Rey Emérito. En una de las grabaciones publicadas recientemente, la mujer intentó utilizar como intermedio a Mario Conde para que el Emérito supiera que tenía material muy comprometedor del monarca. Así pues, Bárbara quería usar la cercanía de Conde con el entonces Rey Juan Carlos I, hablando directamente con él, "dile a él todo esto"; podemos escuchar en las grabaciones.

| XCatalunya

"Me puse en contacto con Mario Conde en el mes de enero de este año (aproximadamente en 1997). Porque yo sabía que seguía manteniendo una amistad, por lo menos es lo que siempre me dijo a mí el Rey", explicaba Bárbara al inicio de la grabación.

"Yo había sufrido un reventón de una rueda en mi coche, algo que no era natural, no era lógico. Se me había roto la correa de dirección de un Mercedes con 30.000 kilómetros. Y estaba sufriendo unas enfermedades muy extrañas que mis médicos no acertaban a entender por qué me ocurrían", le mencionaba la vedette para que el mensaje le llegara al monarca.

Bárbara Rey recurrió a Mario Conde para intentar extorsionar a Juan Carlos I: "Dile a él todo esto"

Bárbara intentaba excusarse en sus palabras de chantaje diciendo que era imposible para ella el comunicarse con el Rey Emérito. Por su parte, delante de toda esta información que Conde recibió de Bárbara, el hombre le salió recriminarle este intento de extorsión. Aunque el hombre también le preguntó a la amante del Emérito si el Rey había "hablado mal de él".