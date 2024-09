Las palabras de Javier Tebas que indignan a los culers: 'Creo que el Barça...'

Presidente de la Liga desde 2013, Javier Tebas siempre ha sido una figura muy polémica y controvertida, tanto por sus decisiones deportivas y empresariales como por sus declaraciones en varias ocasiones. Tebas ha dicho en varias ocasiones que es aficionado del Real Madrid, y también ha afirmado que es votante del grupo de extrema derecha VOX. "Les voto y lo seguiré haciendo, no tienen rabos ni cuernos", decía en una entrevista reciente.

Ahora, se ha dejado ver en un nuevo espacio para dar otra entrevista que en pocos días se ha hecho más que mediática por el lugar donde se ha dejado ver. Se trata del podcast de éxito de Jordi Wild 'The Wild Project'. Este espacio de tertulia y entrevistas es uno de los más escuchados en todo el mundo, y en su regreso en esta nueva temporada, el 'youtuber' catalán ha hablado con Tebas.

El ser tan directo y hablar sin filtros ha condicionado en ocasiones al presidente de LALIGA, y en un lugar tan informal y cercano ha hablado sin 'pelos en la lengua'. En poco menos de dos horas, Jordi habló de muchos temas con Javier, y nos dejó varios titulares relacionados con el Barça, el Madrid y la actualidad deportiva. También se tocó uno de los temas más controvertidos de los últimos meses, el del 'Caso Negreira', usado en varias ocasiones por la prensa madridista para así atacar al F.C Barcelona.

| The Wild Project

Habla sobre el Barça

Como hemos dicho, el caso de los presuntos pagos a árbitros por parte del F.C Barcelona fue uno de los temas que más esperaban los oyentes del podcast. Cuando Jordi habló de ello con el presidente, este dio su opinión y mencionó la denuncia que pusieron en la fiscalía cuando estas informaciones salieron a la luz.

"Yo cuando me enteré, lo primero que pensé como abogado es que a nivel deportivo eso estaba prescrito, esa era la realidad. Nosotros pusimos una denuncia en la fiscalía porque consideramos que estos temas se tienen que aclarar lo máximo posible y lo antes posible", le explicaba a Jordi Carrillo.

"Evidentemente estaba mal lo que hacían y creo que el Barça tendrá su sanción. Pero no del nivel del relato que están construyendo ciertos 'portacoces', que llamo yo, de Madrid, que dan las 'coces' del otro'', añadía el Presidente.

Por suerte, no todo fueron críticas y dardos hacia el Barça, y también destacó la gran recuperación económica a los mandos de Joan Laporta. "El Barça está menos mal de lo que la gente cuenta ahora. Hay que pensar que cuando Laporta llega a presidente, declara unas pérdidas de unos 500 millones de euros".

Además, aprovechó este tema para hilarlo con el de los fichajes y porque está poniendo tantas trabas en los movimientos del equipo. "No podíamos dejarle fichar, y él fichó, pero las normas de la LaLiga permiten fichar porque si no le dejas fichar, no va a sacar jugadores", mencionaba Tebas.

También siguió la misma línea en este tema, hablando de la compleja norma del 60% que ha usado cuando el Barça ha intentado hacer algún nuevo fichaje para el equipo. "Por cada jugador que saques, te dejo fichar uno por el 60% de su precio, y con ese 40% vas pagando la deuda", explicaba detenidamente el presidente de la Liga.