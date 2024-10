El mágico momento entre Dulceida y Alfred Garcia

Alfred García, exconcursante de Operación Triunfo, ha sido el protagonista de un emotivo momento junto a Dulceida, la popular influencer catalana. Durante el parto de su hija Aria, Dulceida eligió la canción Els teus ulls de Alfred como parte de su lista de reproducción, como ella mismo aseguró en su perfil de Instagram. Este detalle impactó tanto al artista como a sus seguidores. Con más de un año desde su lanzamiento, esta balada en catalán ha conquistado corazones, y Dulceida la seleccionó por la conexión que sentía con su letra y melodía.

Tras enterarse de la elección de la influencer, Alfred se puso en contacto con ella, y ambos intercambiaron mensajes sobre esta experiencia tan especial. El cantante reveló en una entrevista en Rac105 que Dulceida le comentó sobre cómo vivió esos instantes durante el parto, y él no pudo evitar expresar su alegría e incredulidad ante la situación.

"Hoy hemos hablado, nos hemos escrito porque lo vi y le dije '¡Ostras, qué fuerte esto!'. Me explicó cosas del parto que ahora no vienen a cuento y tampoco quiere explicar porque son cosas privadas, pero me ha hecho mucha ilusión". Además, Alfred García también ha asegurado que no es la primera vez que le ocurre una situación de estas. "Me han enviado dos o tres vídeos de partos y mensajes de bodas, comuniones...".

Una canción especial

Els teus ulls, con su letra sensible y su potente mensaje, ha sido el acompañamiento de momentos significativos para muchos fans, pues su letra realmente pone los pelos como escarpias. La canción habla de conexión y amor, y ha sido elogiada por la autenticidad con la que Alfred transmite sus sentimientos.

Como decíamos, Alfred García también compartió que no es la primera vez que le envían mensajes sobre su canción en contextos tan especiales, pero la conexión con Dulceida fue particular debido a la relevancia pública de ambos y al cariño que la influencer ha mostrado hacia su música. Aunque, eso sí, no tenían relación hasta ese momento. Esta situación no solo consolida el éxito de Els teus ulls, sino que refuerza la emotividad con la que los seguidores experimentan su música.

El impacto de esta canción es un reflejo del talento de Alfred García como compositor, y que una figura tan influyente como Dulceida haya elegido su obra para uno de los momentos más importantes de su vida es un reconocimiento. Así proclama el estribillo de esta canción del artista catalán:

En els teus ulls he vist la llum que canviarà el demà

La clau que invertirà la trajectoria

I si ens agafa la tempesta no em soltes la mà

Perquè el viatge no s'acaba