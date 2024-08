Marca España: Jugada al más alto nivel para imponer novio para Leonor de Borbón

Como si de un matrimonio medieval se tratará, desde Zarzuela ya se está empezando a idear un "planning" para encontrar la pareja ideal para Leonor. Aunque haya habido varios rumores de posibles noviazgos de la princesa, la realidad es que todavía no hay ninguna fotografía en la que se la vea enamorada de otra persona. Ahora, con la mayoría de edad cumplida, la Casa Real cree que es momento de que empiece a labrar su vida sentimental.

A día de hoy, la mayoría de jóvenes de la realeza ya están "casados" con alguien. Pablo, Miguel e Irene Urdangarin ya se les ha visto junto a sus respectivas parejas, al igual que Victoria Federica y Froilán. Así pues, los padres de Leonor creen que ya debería empezar a espabilar y encontrar su media naranja.

Según cuenta la periodista Pilar Eyre, en Zarzuela ya han creado un "plan maestro" para crear el prototipo ideal de pareja para Leonor. No quieren que ocurra un Letizia 2.0, y Leonor acabe con un simple plebeyo sin sangre real, por eso están moviendo hilos para que Leonor conozca a algún que otro joven aristócrata.

Está seria, como la mayoría de las otras relaciones monarcas, un matrimonio de cara al público. No se busca algo que realmente quiera Leonor, sino un chico que encaje de cara a la galería y quede como un buen marido delante de las cámaras. Por eso es que están estudiando ya que se conozca con algún noble.

El prototipo de marido real

Pilar Eyre también ha desvelado los diferentes puntos que tendría que cumplir la pareja de Leonor para triunfar. "No es necesario que sea español aunque hay ciertos nobles que ya están arrimando el ascua a su sardina para colocar a sus hijos en el trono. Hasta ahora los posibles novios que se han atribuido a Leonor, desde el hermano de una compañera de colegio, inglés, hasta un muchacho belga y otro brasileño, han sido extranjeros. Tampoco es necesario que sea un hombre."

Este último punto es un tanto irónico por parte de Eyre, ya que sabe perfectamente que bajo ninguna circunstancia los reyes dejarían que Leonor entablara una relación homosexual. Dejando las bromas de lado, Pilar también ha expresado que tiene que ser una persona elegante pero sin ningún tipo de exhibicionsimo, ya que a veces el exceso de belleza resulta un tanto ofensivo.

Como hemos dicho anteriormente, no quieren que Leonor se relacione con una persona de a pie, y quieren que el seleccionado sea alguien rico, pero que no cruce la línea y acabe siendo un "multimillonario obsceno". Además, no puede ser alguien con un pasado polémico o un secreto que pueda peligrar la imagen de Leonor.

Por su parte, Sofía aún es menor de edad y su situación no preocupa mucho a los reyes, es más, prefieren que siga centrándose en los estudios y la vida de monarca antes que experimentar un romance adolescente. Cuando esta cumpla la mayoría de edad veremos si deciden seguir la misma táctica que con Leonor.