Miss Catalunya la lía hablando sobre la lengua: 'Pero catalán solo...'

Cuando alguien ve los concursos de Miss España, Miss Mundo o Miss lo que sea, lo primero que piensa es como aquellas mujeres han llegado, no solo a ser candidatas, sino a ganar el 'título'. Es difícil imaginar cuáles son los criterios que llevan al jurado a decidir quién de ellas queda en primera posición y quién de ellas no merece ser la ganadora. Al fin y al cabo todas ellas son mujeres que cumplen con los estándares de belleza que imponen las marcas de moda y las redes sociales.

La belleza es subjetiva y no se entiende porque una mujer que no cumple con estos requisitos de belleza normativos no puede convertirse en Miss Mundo. Todas las que han participado tienen medidas cercanas al 90-60-90, lo que significa que su cuerpo tiene un diámetro de 90 centímetros en la altura de los pechos, 60 centímentros en la cintura y 90 centímentros en la cadera.

En este sentido, muchos ciudadanos se preguntan porque una mujer con una talla 40 no puede participar en concursos de belleza. Muy probablemente esta mujer que no cumple con los estándares de belleza necesarios para este concurso sería más inteligente que las mujeres que actualmente participan en estos concursos de Miss España o Miss mundo.

Vergüenza ajena por las palabras de Miss Catalunya

Miss Catalunya, que es de Tarragona y se llama Lara Dova, ha sido preguntada por el descenso de la natalidad en España. Su respuesta es peor de lo que os podéis imaginar. Para empezar, ha entendido que debía hablar de un concepto llamado "notabilidad". "El tema de la reducción de la notabilidad de España está afectando fuertemente a nuestra sociedad. Es algo que nos hace sufrir, y es algo contra lo que debemos luchar. Pero también es algo que nos puede ayudar a contribuir a mejorar como planeta y como sociedad".

La misma Miss Catalunya fue entrevistada por el colaborador del Versió Rac1, Marc Serra, quién le preguntó si prefería hablar en catalán o en castellano. "Yo prefiero el castellano, porque básicamente me he criado en Alemania y el catalán lo hablo un poquito peor". Claro, el castellano no lo perdió, qué casualidad.

El periodista insiste. "Tú estabas representando a Miss Catalunya... ¿El tema del idioma era una obligación hablar en catalán, o conocerlo?". Su respuesta increíble: "Tener una base de catalán es bueno, no es obligatorio. Yo he nacido en Catalunya, luego me fui a Alemania, y el catalán que tenía se ha perdido. Ahora he vuelto a Catalunya para mi carrera universitaria, hablo cinco idiomas, pero catalán solo una base".

I no os podéis perder la traca final. Cuando le piden que diga unas palabras en catalán para la audiencia: "Moltes gràcies... y un besito a todo el mundo que me esté escuchando y me esté apoyando". "Bueno, pues molt bé, pues adiós", que diria el Major Trapero.