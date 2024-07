VÍDEO: El niño que se ha hecho viral por criticar a Shakira

Argentina y Colombia se enfrentaron en la final de la reciente Copa América. Después de unos primeros 90 minutos muy trabados y con muy poca propuesta de juego, el partido llegó a la prórroga. En ella, un tanto de Lautaro Martínez en los últimos minutos le dio el trofeo a los albicelestes.

Toda esta celebración, pero, fue acompañada de unas fuertes críticas a la cantante colombiana Shakira, quién actuó en el entretiempo de la final. La estrella latinoamericana se alzó en el Hard Rock Miami, con un público expectante. La realidad, pero, fue muy distinta, Shakira fue abucheada por los argentinos y colombianos presentes.

Al más puro estilo Superbowl, Shakira fue la primera cantante que daba un espectáculo en la media parte de un evento deportivo de este calibre. La performance, pero, se alargó demasiado, llegando a durar casi media hora. Más tarde, al finalizar el encuentro, los aficionados de ambos conjuntos aprovecharon las cámaras para mostrar su indignación con lo ocurrido.

La declaración más viral fue la de un niño argentino, quién resumió a la perfección lo que este concierto había supuesto para los asistentes. "Que ganas de sufrir, no terminaba. Esta Shakira, 30 minutos para hacer ese concierto de mi*rda. En inglés encima cantó".

La pureza y sinceridad del joven aficionado no tardaron en recorrer las redes sociales, y los usuarios quedaron maravillados con sus palabras. Además, finalizó su intervención con algo que indignó a muchos. En una final entre dos equipos de habla hispana, Shakira cantó en inglés. Así pues, las aficiones no entendían que una artista colombiana no cantará en español en un partido lleno de latinoamericanos.

Criticada por el seleccionador colombiano

El técnico cafetero, Néstor Lorenzo, aseguró en rueda de prensa que no estaba informado sobre la actuación de Shakira en el descanso. Desde que el árbitro señaló el camino hacia vestuarios hasta que se montó el escenario, pasaron un total de 12 minutos. Lorenzo mencionó una serie de argumentos por los cuales les afectó ese espectáculo de casi media hora.

"Uno sabe lo que cuestan esos minutos de recuperación", destacó Néstor. El preparador colombiano dejó claro en rueda de prensa que estos descansos tan largos solo pueden perjudicar a los jugadores, los cuales pueden enfriarse y sufrir lesiones. El entrenador, pero, no se atrevió a decir mucho más, ya que la CONMEBOL está sancionado duramente este tipo de declaraciones.

Una final marcada por los incidentes

La final entre Argentina y Colombia no quedó en un segundo plano solo por la actuación de Shakira, sino también por incidentes a las afueras del estadio antes del partido. Durante las horas previas del encuentro, miles de aficionados se colaron en el estadio sin entrada. Esto produjo un caos y un riesgo de seguridad sin precedentes y que dejó en evidencia a las autoridades locales.

Unas semanas después de lo ocurrido, la policia de Florida ha comunicado que ha identificado ya a más de 7 mil personas que entraron al campo sin autorización. Entre las sanciones barajadas se encuentra el perder el visado y ser deportados a sus países de origen. Además, estos asistentes se enfrentan a grandes multas e incluso penas de cárcel.