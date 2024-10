No lo verás en TV3: Jan Raich 'lo peta' en la música con 'Aposta indecisa'

Jan Raich es un influencer catalán que ha ganado notoriedad en redes sociales por su estilo de vida y sus constantes publicaciones relacionadas con el FC Barcelona y el humor catalán. Con un carisma único y un enfoque en el humor y la ironía, Jan ha logrado captar la atención de una amplia audiencia. Especialmente entre los jóvenes interesados en el deporte, y más concretamente el Barça.

Sus diferentes videos y 'sketches' en redes sociales no tardan en hacerse virales, y sus seguidores están más que encantados con su nueva faceta en el mundo de la musica. Además de su faceta como influencer, Jan también se destaca por compartir aspectos más personales de su vida, mostrando una cercanía con sus seguidores. Este enfoque lo ha convertido en un referente para muchos, posicionándose como una figura influyente dentro de la creciente escena de influencers en Catalunya.

Su primer tema musical

El día de ayer, Jan Raich se reivindicaba en el panorama musical con su nuevo 'single', 'Aposta Indecisa'. Después de realizar una cover musical de 'Hips Don't Lie' junto a Serena Sulca, está vez se ha atrevido con un tema muy pegadizo que mezcla diferentes estilos. La sorpresa de muchos ha sido el saber que gran parte de la canción está cantada en portugués, referenciando el humor que hace Jan con Brasil y su idioma oficial.

APOSTA INDECISA – Jan Raïch

"Muito obrigado galera"; escribía en la descripción del vídeo que en menos de 15 horas ha conseguido ya casi 5.000 visualizaciones, con un total de 837 me gustas. Además, el video musical está lleno de mensajes positivos hacia el influencer, "canción del verano" escribía un seguidor. "La canción del verano que sale en la castanyada!", mencionaba otro usuario.

"Voce quer, meu amor, de verdade, yeah, eu gosta a sonrisa de voce. E cuando joga na mia cara", son algunos de los versos en portugués que ha cantado Jan. Por otro lado, a la mitad de la canción, rompe con los esquemas para empezar a cantar en catalán, mostrándonos las estrofas más pegadizas.

| @jan.raich

"I jo ja no se com ho he de fer per que em fagi un petó per que estigui amb mi", introducía en la parte en la que canta en catalán. Así pues, no será de extrañar que este tema se una a su repertorio de éxitos musicales en sus diferentes plataformas como Youtube o Spotify. Y es que Jan lleva desde 2018 intentando hacerse un nombre en la industria musical, siendo 'You smell bad' su primer tema.

Desde entonces ha compuesto, producido y cantado diferentes canciones más, como 'Liberty', 'Samba', 'Riene des abeilles' o 'Femmes Toxiques'. Uno de sus temas más conocidos es 'subes y bajas', y el anteriormente mencionado 'Hips don't lie'. La 'cover' del famoso éxito de Shakira tiene más de 43.000 reproducciones en su canal de Youtube.