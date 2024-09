Nueva jugada de Letizia Ortiz para controlar a su hija: 'Ha pedido informes de...'

La relación entre la Reina Letizia y su hija, la Princesa Leonor, ha sido un tema recurrente y mediático en la prensa española y en el ambiente de la Casa Real. Letizia siempre se ha caracterizado por estar muy encima de sus hijos, concretamente con la Princesa, ya que es quién heredará la corona de su padre Felipe VI. Durante muchos años, hemos visto como la nieta del Rey Juan Carlos I ha ejercido diferentes formaciones ajenas a su educación obligatoria.

Consciente de la importancia de la imagen pública, la Reina siempre ha mantenido un control férrero sobre la formación de su hija. La Princesa de Asturias no solo ha recibido una educación obligatoria de élite, sino que también ha estado sometida a una formación rigurosa en otros ámbitos de educación. Ha estudiado múltiples idiomas, relaciones internacionales y áreas esenciales para su futuro papel como Reina, aunque todo ello bajo la mano firme de su madre, quién muchas veces se ha pasado.

Y sí, la Reina Letizia se ha pasado 'de la raya' en muchos tramos de la vida de su hija. No solo por ejercer un control enfermizo sobre ella, sino por no darle vía libre en sus decisiones tanto personales como escolares. Muchas fuentes cercanas a la Casa Real dicen que la mujer del Rey Felipe VI no solo supervisa de cerca los estudios de su hija.

También controla otros aspectos de su vida, desde sus amistades hasta su presencia en las redes sociales, manteniendo a su hija en una burbuja de protección y exigencia. Así pues, muchos dicen que está 'dedicación' de la Reina Letizia hacia la Princesa Leonor le puede jugar una mala pasada en el futuro. Esto podría tener un costo emocional para su hija, quién ha sido colocada en una posición de inmensa responsabilidad desde muy temprana edad.

Un nuevo episodio de control

Hace ya cosa de una semana que la Princesa Leonor ha dejado sus vacaciones de lado para volver a sus formaciones. La hija del Rey Felipe VI ha iniciado este jueves 29 de agosto su segundo año de formación en la Escuela Naval de Marín. Uno de los hechos destacados que no ha gustado nada a su madre ha sido que la Princesa va a coincidir con alumnos de tercero, mayores que ella.

La nieta del Rey Juan Carlos I tiene, a priori, una oportunidad única para conocer a gente nueva y pasárselo bien, sin embargo no parece que su madre vaya a dejarle. Según cuentan fuentes cercanas a la Familia Real, la Reina Letizia habría pedido informes de cada uno de los alumnos que van a coincidir con su hija en la escuela. Además, quiere seleccionar a las chicas que dormirán con la Princesa Leonor.

Así pues, este control y sobreprotección de la Reina ya se ha vuelto algo enfermizo, y tiene toda la pinta de acabar mal. En una época donde Leonor puede disfrutar de su adolescencia, su madre la ha atado de pies a cabeza para tenerla como su títere personal.