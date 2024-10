Nuevo dato para la esperanza con Xavier Grasset y 'La Selva' en TV3

'La Selva' es un programa de televisión conducido por el periodista catalán Xavier Grasset, conocido por su aguda capacidad para abordar temas de actualidad desde una perspectiva cercana y reflexiva. Este espacio televisivo destaca por su análisis crítico y su enfoque en temas relacionados con la política, la cultura y la sociedad catalana. Grasset, con su estilo ameno pero riguroso, ha sabido conectar con una audiencia que busca una visión más profunda y meditada de los temas que afectan a Catalunya.

El formato de 'La Selva' permite la intervención de expertos y personalidades de diversos ámbitos, quienes aportan sus perspectivas y contribuyen a un debate plural. Además, el programa se caracteriza por su tono dinámico, con entrevistas y reportajes que profundizan en temas complejos pero relevantes para el espectador. Grasset logra combinar la información con el entretenimiento, generando un ambiente de conversación interesante y accesible para todos los públicos.

'Remonta' en números

Hace ya unas semanas que íbamos contando desde XCatalunya que el nuevo espacio de TV3 de Xavier Grasset no estaba consiguiendo grandes números de audiencia. Tras su más que excelente paso por el noticiero del 3/24, este nuevo programa de Grasset en la cadena de televisión pública catalana era más que esperada por el público. 'La Selva' era sin duda una de las grandes apuestas de TV3 para esta nueva temporada de otoño, en la que se apostaba por diferentes formatos muy novedosos.

No obstante, el presentador catalán veía como el público no acababa de 'engancharse' a su espacio de actualidad y tertulia, lo que hacía saltar las alamas en la cadena catalana. Incluso se llegó a especular que en algún momento pondrían punto y final a la emisión si está no lograba hacerse con un buen número de espectadores regulares. Ahora, pero, parece que Grasset y su equipo pueden respirar tranquilos ya que en el último programa han mostrado que poco a poco se están haciendo con un público fiel.

| 3Cat

Después de una serie de espacios donde con suerte llegaban a los 60.000 espectadores, el día de ayer rompieron con los esquemas preestablecidos. Y es que en total 'La Selva' logró una cifra de 105.000 espectadores, con una más que aceptable cuota de pantalla del 10,3%. Además, del programa de Grasset, otras personalidades como Llucià Ferrer vieron como su programa también se hacia con unos números notables.

El 'Atrapam Si Pots' de Ferrer lideró sin problemas su franja horaria, con un total de 185.000 espectadores, y una cuota de pantalla del 15%. Por su parte, el 'Està Passant' también tuvo unos grandes números de audiencia, con un total de 239.000 espectadores. Por otro lado, el antiguo programa de Grasset, 'Més 324', también logró unos grandes datos de audiencia, con casi 40.000 espectadores.