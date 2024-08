Omar Montes también opina sobre Puigdemont: 'No sé...'

Nacido en Carabanchel hace ya 36 años, Omar Montes es uno de los personajes más mediáticos y caricaturizados de la televisión actual. El madrileño es conocido en menor medida por ser campeón de España de boxeo, pero su éxito e irrupción ha sido gracias a su pareja y su participación en diferentes reality shows organizados por Telecinco.

Isa Pantoja, la hija de la famosa cantante, era su novia en ese entonces. Junto a ella entraron a formar parte del espacio "Gran Hermano VIP", Omar y Pantoja participaron en la sexta edición de este reality show, y les sirvió para que su relación se hiciera eco de aún más gente. Su carácter despreocupado y su falta de sangre hicieron a Omar el favorito entre el público, y siguió apareciendo en la cadena de televisión privada de Mediaset.

| Instagram

Desde entonces ha ido participando en otros realitys como Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa, Sábado Deluxe o Viva la Vida, el mismo programa pero con diferentes nombres. Además, el madrileño aprovechó su irrupción en el mundo de las celebridades para hacerse un nombre en su gran pasión, la música.

En 2015, Omar ya experimentaba con algún que otro tema, pero no fue hasta más tarde que se consagró en el panorama musical. El cantante ha llegado a colaborar con cantantes de la talla de Ana Mena, Bad Gyal, Abraham Mateo, Nyno Vargas, RFVF o Yung Beef. Y muchos de sus temas han sido todo un éxito.

Su tema "La rubia (Remix 2)" fue una sensación en 2020, y llegó a estar nominada a mejor canción en los Premios Odeón. Desde entonces, el cantante ha sido uno de los cantantes españoles más escuchados en Spofity, y temas como "Hola, Nena" le han llevado a conseguir un certificado de disco de platino.

Vuelve a meter la pata

Aunque haya tenido varios éxitos en el mundo de la televisión y la música, Omar Montes siempre se ha caracterizado por ser algo "empanado" y no estar al tanto de muchas actualidades y temas de interés. El último episodio donde ha vuelto a meter la plata lo vimos ayer, cuando le preguntaron sobre Carles Puigdemont.

En reconocimiento a su carrera musical, Omar estaba en Cante de las Minas para recoger el premio "Castillete de Oro", allí tuvo un momento para responder a diferentes periodistas que le pillaron con la guardia baja. Uno de ellos le preguntó que le parecía que el día de ayer Puigdemont le robara el protagonismo, y su respuesta fue para enmarcar.

"Si es que yo no sé quién es este tío", respondió ante la mirada incrédula de los periodistas, que rápidamente empezaron a reírse más de él que con él. No sabemos si esto es una jugada maestra por parte de Montes para ser el centro de las miradas o si realmente es una persona con tan poca cultura que no sabe quién es uno de los personajes más mediáticos de los últimos años en el panorama español y catalán.